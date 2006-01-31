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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۴۸

لايحه اصلاح قانون بازنشستگي جانبازان و معلولان تا پايان سال تصويب مي شود

لايحه اصلاح قانون بازنشستگي جانبازان و معلولان تا پايان سال تصويب مي شود

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از تصويب لايحه اصلاح قانون بازنشستگي جانبازان و معلولان تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: اين لايحه در كميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است و به طور حتم تا پايان سال تصويب خواهد شد.

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: لايحه اصلاح قانون بازنشستگي جانبازان و معلولان در حال حاضر در كميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است و برآورد شده تا پايان سال جاري اين لايحه تصويب و زمينه اجرا شدن بازنشستگي زودهنگام جانبازان فراهم شود.

وي افزود: كميسيون اجتماعي دولت در ارتباط با برخي ابهامات در اين لايحه از سازمان مديريت اظهار نظر كرده بود كه در نهايت با هماهنگي صورت گرفته با بنياد شهيد مقرر شده تا ابهامات موجود بررسي و به كميسيون اجتماعي ارائه شود كه در نهايت كارگران مشمول قانون كار نيز شامل اين لايحه شدند و محل تامين پرداخت هزينه ها نيز مشخص شد.

يارمند در ارتباط با تعداد جانبازان و معلولاني كه مشمول بازنشستگي زود هنگام از طريق تصويب اين لايحه مي شوند ، گفت: بنياد جانبازان بايد آمار دقيق اين افراد را مشخص كند تا دولت اعتبار لازم براي اجراي اين لايحه را فراهم كند.

وي تصريح كرد: دولت برآورد مالي براي اجراي اين لايحه را صورت داده اما ممكن است اعتبار پيش بيني شده با تعداد مشمولين بازنشستگي از طريق اين قانون همخواني نداشته باشد و نياز به منابع مالي بيشتري باشد كه دولت بايد در اين خصوص مساعدت لازم را صورت دهد.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطر نشان كرد: اجراي اين لايحه پس از تصويب با نظر كميسيون اجتماعي دولت حتي در سال جاري نيز امكان پذير خواهد بود.

وي اظهار داشت: با تصوب اين قانون زمينه بازنشستگي با 20 سال سابقه جانبازان و معلولان فراهم خواهد شد و اين امر به طور حتم حركتي در جهت رفع تبعيض ميان كارمندان و كارگران با جانبازان خواهد بود.

 

 

کد مطلب 284877

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