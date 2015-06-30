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۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۴:۲۹

تاثیر فضای سبز شهری بر سلامت کودکان

تاثیر فضای سبز شهری بر سلامت کودکان

فضای سبز نزدیک خانه نقش مهمی بر سلامت کودکان دارد و باعث کاهش رفتار بی‌تحرکی شده و برای کاهش وزن مفید است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه‌ دانشمندان اسپانیایی، نزدیک بودن فضای سبز به محل سکونت برای کودکان دارای مزایا و معایبی است. در این مطالعه وضعیت بهداشت و درمان و مجموعه ایی از رفتارهای ۳ هزار کودک بین سنین ۹ تا ۱۲ سال توسط دانشمندان اسپانیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دکتر «ماریوون پییر نیکولاس» عضو ارشد تیم مطالعه در این باره می گوید: «وجود فضای سبز در نزدیک محل اقامت کودکان باعث کاهش اضافه وزن می‌شود و حساسیت کمتری ایجاد می‌کند.»

با بررسی اطلاعات به دست آمده، محققان متوجه شدند اثرات جنگل و پارک‌های نزدیک خانه در سلامت کودکان متفاوت است. دکتر «نیکولاس» می گوید: «در مورد اول، مشاهده شد جنگل از نظر وزن و عدم فعالیت بدنی منفعت کمتری نسبت به پارک نزدیک محل اقامت کودک دارد؛ پارک‌های نزدیک خانه اثرات منفی برای سلامت کودک ندارند.»

این نتایج با مطالعات قبلی هماهنگ هستند و نشان دادند فضای سبز نزدیک خانه نقش مهمی بر سلامت کودکان دارد و باعث کاهش رفتار بی‌تحرکی شده و برای کاهش وزن مفید است. با این حال تفاوت‌هایی بین جنگل و پارک از نظر گیاهان و آلرژی وجود دارد که مشخص شد فضای سبز شهری به مراتب مفیدتر است.

کد مطلب 2848770
حبیب احسنی پور

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