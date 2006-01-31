امضاي قرارداد جديد ميان افغانستان و كشورهاي كمك كننده / رايس: آمريكا نمي خواهد اشتباهات گذشته خود را در افغانستان تكراركند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كنفرانس دو روزه بازسازي افغانستان از روزگذشته در لندن با حضور كشورهاي كمك كننده و به رياست مشترك حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان، توني بلر نخست وزير انگليس و كوفي عنان دبير كل سازمان ملل آغاز شد .

وي روز گذشته دريك كنفرانس خبري با كرزاي قول داد كه واشنگتن هرگز بار ديگر كشور فقير و بزرگ افغانستان را كه از موقعيت استراتژيك در آسياي مركزي برخورداراست ، ناديده نخواهد گرفت .



وزير امورخارجه آمريكا با بيان اين مطلب كه " ما نمي خواهيم دوباره مرتكب اشتباه شويم، از چگونگي ناديده گرفتن افغانستان كه به پناهگاهي براي شبكه القاعده تبديل شده است، صحبت كرد" .



رايس افزود: واشنگتن بر رهايي افغانستان از تروريسم و توليد مواد مخدر درحالي كه درحال ارتقاي توسعه اقتصادي و اجتماعي با كمك نيرو هاي امنيتي قوي است، تاكيد دارند .



وزير امور خارجه آمريكا به خاطر حضور كوتاه خود در كنفرانس امروز، روز گدشته با حامد كرزاي ديدار كرد، زيرا وي امروز به واشنگتن بازخواهد گشت تا در سخنراني سالانه بوش كه رئوس كلي سياست خارجي آمريكا را مشخص خواهد كرد ، شركت كند .

در كنفرانس بين المللي بازسازي افغانستان اهداف مشخصي مانند تقويت امنيت، بهبود سيستم اداره كشور، تقويت حاكميت قانون و حقوق بشر و تقويت توسعه اقتصادي و اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد .



پيش بيني مي شود كه آمريكا دراين كتفرانس كه نمايندگان 70 كشور و سازمان حضور دارند كمك مالي قابل توجهي را براي سال مالي آينده براي بازسازي افغانستان اعلام كند .



مقامات اروپايي و آمريكايي خاطر نشان مي كنند : آمريكا كه بزرگترين كشور كمك كننده به افغانستان است اززمان سقوط طالبان در اين كشور نزديك به پنج ميليارد دلاربه اين كشور اختصاص داده است، اما هم اكنون از ديگران مي خواهد مسئوليت بيشتري را برعهده بگيرند .



كرزاي طي ديدار روز يكشنبه از دانمارك اظهارداشت كه افغانستان به مدت پنج سال به كمكهاي بين المللي و 10 سال يا حتي بيشتر به تقويت امنيت و بازسازي نهادهاي خود نياز دارد .

رئيس جمهوري افغانستان همچنين خواستار آن شد تا مبالغ بيشتري در اختيار دولت افغانستان قرار گيرد.

سه تحليلگر آسياي مركزي در آمريكا درباره نشست لندن اظهارداشتند كه اين نشست بايد كمبودهاي مالي كنفرانس توكيو در سال 2002 و برلين در سال 2004را جبران كند .

اين تحليلگران تصريح كردند كه در اين كنفرانسها كمتر از نيمي از مبلغ 28 ميلياردلاري كه دولت افغانستان براي كمك به بازسازي اين كشور اعلام كرد، جمع آوري شد .



اين سومين مرحله از افرايش نيروهاي ناتو كه هم اكنون در كابل و شمال شرقي افغانستان مستقر هستند، مي باشد .

كنفرانس لندن در حالي برگزار مي شود كه ناتو خود را براي افزايش تعداد سطح نيروهاي خود از 11 هزار به 18500 تا سه سال آينده آماده مي كند .



نيروهاي جديد ناتو در استان هلمند كه عناصر طالبان همچنان درآنجا كمين كرده اند، مستقر خواهند شد و اين امر به آمريكا كمك مي كند كه تعدادي از 18 هزار نيروي خود را از اين كشور خارج كند.