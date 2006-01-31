مصرف تخم مرغ 30 درصد كاهش يافت

محمد مختاري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به كاهش 30 درصدي مصرف تخم مرغ در كشور افزود: مطابق آمار موجود مصرف تخم مرغ در كشور روزانه حدود دو هزار تن بوده كه اين رقم هم اكنون به 1400 تن كاهش يافته است .

وي با تاكيد بر بحراني شدن صنعت مرغداري در كشور، گفت: شيوع بيماري آنفولانزاي پرندگان دركشورهاي همسايه ودر نتيجه كاهش مصرف مرغ و تخم مرغ موجب متضرر شدن مرغداران شده است .

مختاري خواستار تسريع در اجراي اقدامات لازم براي كاهش مشكلات در صنعت مرغداري شد و تصريح كرد: دولت بايد هر چه سريعتر راهكارهاي مناسب را براي كاهش مشكلات صنعت مرغداري در كشور اتخاذ نمايد.

وي اظهار داشت: متاسفانه مشكلات موجود در صنعت مرغداري و كاهش مصرف مرغ و تخم مرغ نيز موجب كاهش صادرات تخم مرغ شده است .

به دنيال شيوع بيماري آنفولانزاي فوق حاد پرندگان در كشور تركيه و كاهش مصرف شديد مرغ بيش از 80 درصد از مرغداران استانهاي غربي كشور متضرر شده اند .