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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۵۰

مدير عامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن در گفت و گو با "مهر":

مصرف تخم مرغ 30 درصد كاهش يافت

مصرف تخم مرغ 30 درصد كاهش يافت

مدير عامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن گفت: به دنبال شيوع بيماري آنغولانزاي فوق حاد پرندگان در كشورهاي همسايه ، مصرف تخم مرغ در كشور 30 درصد كاهش يافت .

محمد مختاري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به كاهش 30 درصدي مصرف  تخم مرغ در كشور افزود: مطابق آمار موجود مصرف تخم مرغ در كشور روزانه حدود دو هزار تن بوده كه اين رقم هم اكنون به 1400 تن  كاهش يافته است  .

وي با تاكيد بر بحراني شدن صنعت مرغداري در كشور، گفت: شيوع بيماري آنفولانزاي پرندگان دركشورهاي همسايه ودر نتيجه  كاهش مصرف مرغ و تخم مرغ موجب متضرر شدن مرغداران شده است .

مختاري خواستار تسريع در اجراي اقدامات لازم براي كاهش مشكلات در صنعت مرغداري شد و تصريح كرد: دولت بايد هر چه سريعتر راهكارهاي مناسب را براي كاهش مشكلات  صنعت مرغداري در كشور اتخاذ نمايد.

وي اظهار داشت: متاسفانه مشكلات موجود در صنعت مرغداري و كاهش مصرف مرغ و تخم مرغ  نيز موجب كاهش صادرات تخم مرغ شده است .

به دنيال شيوع بيماري آنفولانزاي فوق حاد پرندگان در كشور تركيه  و كاهش مصرف  شديد  مرغ بيش از 80 درصد از مرغداران استانهاي غربي كشور متضرر شده اند .

کد مطلب 284887

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