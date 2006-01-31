پخش مجموعه تلويزيوني "روزهاي اعتراض" از فردا آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر "، اين مجموعه تلويزيوني كه با يك روز تاخير پخش مي شود و تدوين آن به وسيله امين عابدي به تازگي پايان يافته، از مضموني تاريخي - مذهبي برخوردار است. داستان از سال هاي دور شروع مي شود و تا سال هاي اول پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ادامه پيدا مي كند.
مجموعه تلويزيوني " روزهاي اعتراض" كه طرح اوليه آن به وسيله عليرضا كاظميپور نوشته و متن نهايي فيلمنامه به وسيله عليرضا معتمدي تكميل شده، داستان يك مساله اجتماعي و عمومي را مطرح ميكند. قصه از جايي شروع ميشود كه يكي از اهالي شهر به قتل مي رسد. اين مساله با برخوردهاي متفاوتي از سوي اهالي مواجه ميشود. در جريان اين قتل، شخصي به اتهام قتل دستگير و براي محاكمه آماده ميشود. اما اهالي شهر دست به اعتراض گستردهاي ميزنند و قصد دارند از اين كار جلوگيري كنند. اين مساله وقايعي را در پي دارد. داستان اين سريال در حدود سال 1345 به وقوع ميپيوندد و از جنبههاي تاريخي برخوردار است. هر چند قصه سريال تا سال 1357 و پيروزي انقلاب اسلامي نيز به طول ميانجامد.
پژمان بازغي، مينا لاكاني، سارا خوئينيها، كيهان ملكي، فرشيد زارعيفر، عبدالرضا اكبري، امير دهقاننسب، محمد مختاري و مهري وداديان ايفاي نقشهاي اصلي مجموعه را بر عهده دارند. همچنين تصويربردار افشين احمدي، صدابردار مهدي آزادي، طراح صحنه و لباس آنيتا جواهرچي، چهرهپرداز محمد قمي و مدير توليد ناصر ريحانصفت هستند.
مجموعه تلويزيوني "روزهاي اعتراض" در قالب 13 قسمت 50 دقيقهاي هر شب از شبكه دو سيما پخش ميشود.
نظر شما