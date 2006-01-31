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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۳

بر اساس دستورالعمل جديد سازمان انتقال خون ؛

بيمارستانها موظف به تشكيل كميته هاي نظارت بر انتقال خون شدند

بيمارستانها موظف به تشكيل كميته هاي نظارت بر انتقال خون شدند

بر اساس آخرين دستور العمل ابلاغي سازمان انتقال خون ، مديران تمامي بيمارستانها موظف به تشكيل كميته هاي نظارت بر انتقال خون شدند.

دكتر زهره عطارچي مديركل سازمان انتقال خون تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" با اشاره به آخرين دستورالعمل ابلاغي اين سازمان به بيمارستانها ، گفت: بر اساس آخرين دستورالعمل ابلاغي سازمان انتقال خون ، مديران تمامي بيمارستانها موظف شدند با توجه به حساسيت و اهميت نقل و انتقال و نگهداري خون در مراكز درماني ،  هر دو ماه يكبار جلساتي براي بررسي روند مصرف خون تشكيل و نتايج آن را به سازمان منعكس كنند. 

وي با اشاره به اينكه در اين جلسات 3 نكته بايد مورد بررسي قرار گيرد ، افزود: موضوع اول ، بررسي تعداد تزريقهاي خون و فرآورده هاي آن و علت تزريق با توجه به تفكيك بخشها است.

عطارچي ادامه داد: موضوع دوم ، بررسي تعداد واحدهاي خوني مصرف شده در بخشها نسبت به تعداد درخواستهاي پزشكان بيمارستان است و مورد سوم ، بررسي وضعيت تشكيل كلاسهاي آموزشي و بازآموزي براي پزشكان ، پرستاران ، ماماها و پرسنل بانكهاي خون و گزارش آنها به سازمان انتقال خون است. 

وي تاكيد كرد: سازمان انتقال خون بر حسن اجراي اين آيين نامه تاكيد دارد و گزارشهاي رسيده نيز براي بررسي و بازرسي به طور مستمر به معاونتهاي درماني دانشگاههاي علوم پزشكي ارسال مي شود.

کد مطلب 284892

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