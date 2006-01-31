فيگارو نشست بروكسل را بي حاصل خواند / لوموند از تاكيد ايران بر حق ملت خود در توليد انرژي هسته اي خبر داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" روزنامه "فيگارو" در گزارشي اعلام كرد كه اتحاديه اروپا روز دوشنبه پس از نشست بي حاصل در بروكسل با هيات ايراني، تمايل خود را براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام كردند.

اين روزنامه فرانسوي مدعي شد: برخلاف آنچه كه جواد وعيدي مسئول هيات اعزامي ايران به نشست لندن كه اين نشست را "فرصت خوبي براي ادامه مذاكرات" عنوان كرده بود، اروپايي ها اشتياق زيادي نسبت به اين موضوع از خود نشان ندادند.

فيگارو درادامه اين گزارش دريك برداشت خصمانه وستيزه جويانه ازنتايج اين نشست چنين برداشت نمود كه كشورهاي حاضر در اين گفتگو تاكيد كردند كه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت "يك مرحله ضروري و مناسب" است.

"كاندوليزا رايس" وزيرخارجه آمريكا نيزدرديدارخود ازلندن اعلام كرد كه پاسخ ايران به تلاشهاي بين المللي درمصالحه با برنامه هاي هسته اي تهران بسياررضايتبخش نيست. وي خاطرنشان كرد: ايراني ها با نقض تعليق غني سازي اورانيوم و شكستن پلمب هاي تجهيزات خود به تلاشهاي بين المللي پاسخ منفي دادند، بنابراين آنها مي توانند غني سازي و فرآوري كنند.



وزير خارجه آمريكا افزود :" من فكر مي كنم كه ما پاسخ خود را از دولت ايران دريافت كرده ايم و اين پاسخ بسيار رضايتبخش نيست ".



اين اولين ديدار هيات ايراني و نمايندگان اتحاديه اروپا از زماني است كه ايران در اوايل ماه ژانويه اعلام كرد تحقيقات هسته اي خود را ازسر خواهد گرفت.

وعيدي سرپرست تيم مذاكره كننده ايران پس از گفت وگوبا مقامات ارشد انگليس، آلمان و فرانسه در جمع خبرنگاران اظهارداشت كه "ما يك فرصت خوب براي ادامه مذاكراتمان داشتيم؛ هم اكنون ما مي توانيم با ادامه تلاشهاي خود فرصتي را براي مذاكرات باز كنيم؛ اين بهترين نتيجه است ".

وعيدي در پايان نشست بروكسل در جمع خبرنگاران

ازسوي ديگر، روزنامه "لوموند" در گزارشي اعلام كرد: پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به اين شورا به توافق رسيده اند.

اين پنج عضودربيانيه اي تاكيد كردند: آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه به توافق رسيدند كه نشست فوق العاده آژانس بين المللي انرژي اتمي در روز پنجشنبه اين هفته بايد تصميم خود را در زمينه تدابير لازم در برابر ايران به شوراي امنيت انتقال دهد.

اين روزنامه فرانسوي درادامه نوشت : شوراي امنيت تنها مرجعي است كه مي تواند مجازات هاي احتمالي عليه تهران را در صورت ادامه فعاليت هاي هسته اي خود اعمال كند و پنج عضو اصلي سازمان ملل متحد كه درشوراي امنيت حق وتو دارند، تصريح كردند كه "شوراي امنيت بايد پيش از تصميم گيري منتظر گزارش "محمد البرادعي" مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي شود.

البرادعي قرار است گزارشي درباره برنامه هسته اي ايران در نشست آتي و فوق العاده شوراي حكام در شش مارس ارائه دهد.

اين روزنامه فرانسوي مي افزايد: يك سند مشترك ازسوي اين پنج كشوردرباره پرونده هسته اي ايران در پايان نشست دوشنبه شب از سوي وزيران خارجه آنها در وزارت خارجه انگليس در لندن منتشر شد. در اين سند، وزيران خارجه ايران را به توقف كامل فعاليت هاي مربوط به غني سازي ازجمله تحقيقات و توسعه تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي فراخوانده اند.

لوموند دربرابر فشاركشورهاي غربي برتهران آورده است : ايران مي گويد مي خواهد به فناوري لازم براي توليد انرژي هسته اي مجهز شود، اما آمريكا و اتحاديه اروپا جمهوري اسلامي را به تلاش جهت دستيابي به بمب اتم متهم مي كنند.

همچنين آمريكا كه ازماههاي گذشته تلاش بسيار زيادي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت انجام داده است كه همواره در اين مدت با سكوت و خويشتنداري مسكو و پكن مواجه شده بود، از اين موفقيت واضح در اين زمنيه اظهار خرسندي كرد.

يك مقام آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: اين تصميم مهمترين تصميمي است كه جامعه بين المللي درچند سال اخير اتخاذ كرده است. وي خاطرنشان كرد: مسئله قابل توجه اين است كه پنج كشور با هم موافق هستند. اين مقام افزود: اين پيامي بسيار محكم و قوي است كه مي توانست به ايران فرستاده شود.

به گزارش لوموند اروپاييان دراوايل سال جاري ميلادي براي فراخواندن پرونده ايران به شوراي امنيت پس از لغو مهر وموم برخي ازمراكز تحقيقات هسته اي كه بيم ازاين مسئله كه تهران فقط به دنبال بمب اتمي است را تشديد كرد،به آمريكايي ها پيوستند.

به گزارش مهر "فيليپ دوست بلازي" وزير خارجه فرانسه نيزدرجمع خبرنگاران پس از اين نشست اظهار داشت: شركت كنندگان در اين نشست اظهار تمايل كردند كه يك پيام محكم ازسوي جامعه بين المللي به طور واحد به مقامات ايراني ارسال شود كه متوجه شوند آنان بايد فعاليت هاي هسته اي حساس خود را متوقف كنند.

وزيرخارجه فرانسه كه كشورش درسايه اظهارات تامل برانگيزشيراك همچنان تحت فشارافكار عمومي جهاني قراردارد، درادامه سخنانش برغم تهديدات قبلي خاطرنشان كرد: راه ديپلماتيك بهترين راه است و مي تواند از سر گرفته شود.

دوست بلازي ضمن اظهار خرسندي از وحدت پنج كشور عضو دائمي شوراي امنيت كه تنها پس از چهار ساعت مذاكره به دست آمد، گفت: شاهد يك موفقيت ديپلماسي اروپايي هستيم.