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۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۶

تمرین صبح استقلال در غیاب مهدی رحمتی برگزار شد

تمرین صبح استقلال در غیاب مهدی رحمتی برگزار شد

تمرین صبح امروز استقلال در شرایطی برگزار شد که سید مهدی رحمتی و میلاد فخرالدینی حضور نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز استقلال تهران از ساعت ۱۰ صبح در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی برگزار شد.  در این تمرین سید مهدی رحمتی و میلاد شیخ فخرالدینی غایب بودند.

در ابتدای تمرین، پرویز مظلومی دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز حدود ۳۰ دقیقه کارهای هوازی انجام داده و به مرورهای کارهای سرعتی و کششی پرداختند و سپس در بخش پایانی بازیکنان زیر نظر مجید صالح به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

تمرین استقلال در ساعت ۱۱:۱۰ به پایان رسید و این تیم بعدازظهر از  ساعت ۱۸ تمریناتش را در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی ادامه خواهد داد.

کد مطلب 2848946

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