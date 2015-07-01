تمرین صبح استقلال در غیاب مهدی رحمتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز استقلال تهران از ساعت ۱۰ صبح در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی برگزار شد. در این تمرین سید مهدی رحمتی و میلاد شیخ فخرالدینی غایب بودند.

در ابتدای تمرین، پرویز مظلومی دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز حدود ۳۰ دقیقه کارهای هوازی انجام داده و به مرورهای کارهای سرعتی و کششی پرداختند و سپس در بخش پایانی بازیکنان زیر نظر مجید صالح به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

تمرین استقلال در ساعت ۱۱:۱۰ به پایان رسید و این تیم بعدازظهر از ساعت ۱۸ تمریناتش را در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی ادامه خواهد داد.