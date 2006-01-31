به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري دومين همايش آيينهاي عاشورايي، با توجه به اينكه امسال بخش جنبي نيز به اين همايش افزوده و با استقبال گروههاي نمايشي، و كارگردانان، نمايشنامه نويسان و فعالان عرضه نمايش هاي مذهبي، آييني چشمگير و غافلگير كننده مواجه شد، تالار وحدت نيز به تالارهاي برگزاري دومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي پيوست.
خيمهگاه عاشورا و تالارهاي مختلف مجموعه تئاتر شهر، تالارهاي سنگلج و هنر و فرهنگسراي دانشجو ديگر مكانهاي برگزاري دومين همايش سراسري آيينهاي عاشورايي هستند.
خبر ديگر از همايش آيينهاي عاشورايي اينكه مجتبي راعي، فيلمساز شاخص سينماي ايران، تيزر اين همايش را كارگرداني ميكند. اين تيزر با حال و هوايي عاشورايي در مديوم سينما و تلويزيون با استفاده از امكانات و بهرهگيري از جلوه هاي بصري نهضت عاشورا و آيينهاي نمايشي سنتي مذهبي به معرفي اين حركت عظيم فرهنگي ميپردازد.
تيزر همايش براي پخش از شبكههاي مختلف صدا و سيما و برنامهها و بخشهاي مختف دومين همايش سراسري آيينهاي عاشورايي با همكاري شبكه چهارم سيما تهيه و توليد ميشود.
دومين همايش سراسري آيينهاي عاشورايي توسط مركز هنرهاي نمايشي و با همكاري سازمانها و نهادهاي مختلف برگزار ميشود و بخش رقابتي آن از 18 بهمن ماه آغاز به كار ميكند.
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