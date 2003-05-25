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۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱:۳۸

عناوين اخبار شبكه ماهواره اي العربيه

- وزيردادگستري مغرب امروز از محاكمه تعدادي ازعاملان انفجارات تروريستي دارالبيضاء خبر داد .

- پل برمر حاكم آمريكايي عراق امروز از بندر ام الاقصر در جنوب عراق ديدارو با مسولان محلي و انگليسي مذاكره كرد .

- انفجارانبار مهمات در جنوب بغداد باعث كشته شدن يك نظامي آمريكايي شد.  

- براي نخستين بار صليب سرخ جهاني امروزبا اسراي عراقي دربند نيروهاي آمريكايي ديدار مي كند .

 - جك استراو وزير امور خارجه انگليس : طرح نقشه راه بهترين راه حل براي برقراري صلح پايدار در خاورميانه است .

- امروز 15 تايواني  به بيماري سارس مبتلا شدند.

- دولت هند توقف عمليات چريكي در كشمير را شرط برقراري دوباره مذاكرات با دولت پاكستان اعلام كرد.

- حافظ اسد رييس جمهوري سوريه برحمايت كشورش ازحزب الله لبنان تاكيد كرد .

- ملك عبد الله دوم پادشاه اردن از مردم كشورش خواست به شكل جدي در انتخابات آينده شركت كنند .

- آخرين آمار منتشر شده از قربانيان زلزله الجزاير به 2162 نفر كشته و 9 هزار مجروح رسيد .

- وزير اطلاع رساني تشكيلات خودگردان موافقت مشروط كابينه رژيم صهيونيست را با طرح نقشه راه ناكافي دانست.

- دولت چين اخبار منتشر شده درباره  درگذشت جاوينج رييس پيشين حزب كمونيست چين راتكذيب كرد .

 -  آمار قربانيان بيماري سارس در كاندا به 27 نفر رسيد .

- تامي فرانكس فرمانده مركزي نيروهاي آمريكايي در خليج فارس درديدار با مقامات اردن خواستار آموزش نظاميان عراقي  در پادگانهاي اردن شد .

- دولت استراليا از ايران خواست تا اعضاي باقي مانده القاعده  در ايران را اخراج كند.

- حسني مبارك رييس جمهوري مصر در پايان ديداربا رييس جمهوري ليبي گفت :  ليبي از اتحاديه عرب خارج نخواهد شد .

- علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن امروز در ابوظبي با رهبران مخالفان دولت يمن مذاكره كرد .

- رييس جمهور فيليپين از پيروزي كشورش در سركوب نيروهاي جدايي طلب جبهه مورو در جنوب اين كشور خبر داد .

- كره شمالي روابط كره جنوبي با آمريكا را مانعي بر سرراه مذاكرات صلح دو كره دانست .

کد مطلب 2849

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