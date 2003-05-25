عناوين اخبار شبكه ماهواره اي العربيه

- پل برمر حاكم آمريكايي عراق امروز از بندر ام الاقصر در جنوب عراق ديدارو با مسولان محلي و انگليسي مذاكره كرد .
- انفجارانبار مهمات در جنوب بغداد باعث كشته شدن يك نظامي آمريكايي شد.
- براي نخستين بار صليب سرخ جهاني امروزبا اسراي عراقي دربند نيروهاي آمريكايي ديدار مي كند .
- جك استراو وزير امور خارجه انگليس : طرح نقشه راه بهترين راه حل براي برقراري صلح پايدار در خاورميانه است .
- امروز 15 تايواني به بيماري سارس مبتلا شدند.
- دولت هند توقف عمليات چريكي در كشمير را شرط برقراري دوباره مذاكرات با دولت پاكستان اعلام كرد.
- حافظ اسد رييس جمهوري سوريه برحمايت كشورش ازحزب الله لبنان تاكيد كرد .
- ملك عبد الله دوم پادشاه اردن از مردم كشورش خواست به شكل جدي در انتخابات آينده شركت كنند .
- آخرين آمار منتشر شده از قربانيان زلزله الجزاير به 2162 نفر كشته و 9 هزار مجروح رسيد .
- وزير اطلاع رساني تشكيلات خودگردان موافقت مشروط كابينه رژيم صهيونيست را با طرح نقشه راه ناكافي دانست.
- دولت چين اخبار منتشر شده درباره درگذشت جاوينج رييس پيشين حزب كمونيست چين راتكذيب كرد .
- آمار قربانيان بيماري سارس در كاندا به 27 نفر رسيد .
- تامي فرانكس فرمانده مركزي نيروهاي آمريكايي در خليج فارس درديدار با مقامات اردن خواستار آموزش نظاميان عراقي در پادگانهاي اردن شد .
- دولت استراليا از ايران خواست تا اعضاي باقي مانده القاعده در ايران را اخراج كند.
- حسني مبارك رييس جمهوري مصر در پايان ديداربا رييس جمهوري ليبي گفت : ليبي از اتحاديه عرب خارج نخواهد شد .
- علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن امروز در ابوظبي با رهبران مخالفان دولت يمن مذاكره كرد .
- رييس جمهور فيليپين از پيروزي كشورش در سركوب نيروهاي جدايي طلب جبهه مورو در جنوب اين كشور خبر داد .
- كره شمالي روابط كره جنوبي با آمريكا را مانعي بر سرراه مذاكرات صلح دو كره دانست .
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