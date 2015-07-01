روایت ناطمی اردکانی از «مهندسی فرهنگی کشور»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات ساقی، کتاب «مهندسی فرهنگی کشور» توسط مهدی ناظمی اردکانی در ۹ فصل تدوین شده است. این فصول به ترتیب شامل درآمدی بر مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور است که در آن تلاشهای علمی قابل بهرهبرداری که در این زمینه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم انجامشده است، مورداشاره یا جمعبندی و تجزیهوتحلیل و نتیجهگیری قرار گرفتهاند.
در کتاب «مهندسی فرهنگی کشور»، در قدم اول سعی شده است مفهوم مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور بهنوعی بازشناخته شود تا بتوان به چگونگی انجام آن راه یافت.
مسلماً حاصل این تلاش در قیاس با آنچه باید انجام شود، گامی کاملاً ابتدایی محسوب شده و به تکمیل و پرداختن به ابعاد گوناگون موضوع نیازمند است. شناخته شدن ابعاد گستردهی موضوع، میتواند حوزه وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خوبی ارتقاء دهد و فصلی نو در تحقق آرمان و اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی با انجام مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور آغاز شود.
مخاطبان هدف این کتاب را عموم مدیران و کارشناسان و بهخصوص دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت فرهنگی تشکیل میدهند که آشنایی با این مباحث از ضرورت و اهمیت بالایی برای این گروه برخوردار است.
در بخشی از مقدمه این کتاب، مهدی ناظمی اردکانی، نویسنده کتاب و عضو هیئت علمی دنشگاه امام حسین(ع) تصریح میکند:
شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز مهندسی فرهنگی کشور محسوب میشود. مهندسی فرهنگی کشور، نیازمند داشتن نگاه بلندمدت و بصیرتی راهگشا به آینده فرهنگی است، تا این مجموعه کارشناسی زبده و ناب فرهنگی، بتواند مجمع تشخیص مصلحت نظام را در سیاست گذاریهای کلان کشور هدایت کند.
علاوه بر مهندسی فرهنگی کشور، وظیفه مهم و اصلی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهندسی فرهنگ کشور است. فرهنگ کشور به نظم، جهتگیری، جهتیابی و انسجام بخشهای گوناگون دولتی و غیردولتی در باب فرهنگ نیازمند است. این شورا مسئولیت شناخت فرهنگ موجود کشور را بر عهده دارد و اگر در آن ضعفهایی دید آن را اصلاح و اگر در آن نفوذی هست، راه نفوذ را ببندد.
مهندسی فرهنگ بدین مفهوم است که با بصیرت و فکری کلان و نگاهی برتر و بالاتر، همهی جریانهای فرهنگی داخل و خارج کشور دیدهشده و مشخص شود که عناصر فرهنگی، با چه کیفیتی باید باشند و حقیقت فرهنگ باید به کدام سمت برود. از سوی دیگر باید حرکت فرهنگی به سمت مطلوب، هدایت و مراقبت شود. هدایت و مراقبت حرکت فرهنگ به سمت مطلوب با مهندسی فرهنگی کشور انجام میپذیرد.
مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور، وظیفه و مأموریتی است که از عمق و پیچیدگی بالایی در حوزه مدیریت راهبردی کشور برخوردار است. لازمه انجام چنین وظیفهای بهرهگیری از نتایج تلاشهای علمی، پژوهشی و مطالعاتی در موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی و در اختیار داشتن اطلاعات استراتژیک فرهنگی با رصد مستمر فرهنگی کشور و جهان است.
امکان تجزیهوتحلیل و بهرهگیری از نتایج پژوهشهای فرهنگی انجامشده و اطلاعات استراتژیک فرهنگی، برای انجام تصمیم گیریهای استراتژیک و مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور، زمانی فراهم خواهد بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای عقبه علمی و فکری مناسب و اتاقهای فکر برای تأمین دانش و بصیرت مدیریت راهبردی فرهنگی کشور باشد.
کتاب«مهندسی فرهنگی کشور» در چاپ اول خود به شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و به قیمت ۱۷۵۰۰ تومان توسط نشر ساقی عرضهشده است.
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