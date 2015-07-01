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۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۸

«ساقی» منتشر کرد؛

روایت ناطمی اردکانی از «مهندسی فرهنگی کشور»

روایت ناطمی اردکانی از «مهندسی فرهنگی کشور»

کتاب «مهندسی فرهنگی کشور» به قلم مهدی ناظمی اردکانی از سوی نشر ساقی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات ساقی، کتاب «مهندسی فرهنگی کشور» توسط مهدی ناظمی اردکانی در ۹ فصل تدوین شده است. این فصول به ترتیب شامل درآمدی بر مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور است که در آن تلاش‌های علمی قابل بهره‌برداری که در این زمینه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام‌شده است، مورداشاره یا جمع‌بندی و تجزیه‌وتحلیل و نتیجه‌گیری قرار گرفته‌اند.

در کتاب «مهندسی فرهنگی کشور»، در قدم اول سعی شده است مفهوم مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور به‌نوعی بازشناخته شود تا بتوان به چگونگی انجام آن راه یافت.

مسلماً حاصل این تلاش در قیاس با آنچه باید انجام شود، گامی کاملاً ابتدایی محسوب شده و به تکمیل و پرداختن به ابعاد گوناگون موضوع نیازمند است. شناخته شدن ابعاد گسترده‌ی موضوع، می‌تواند حوزه‌ وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خوبی ارتقاء دهد و فصلی نو در تحقق آرمان و اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی با انجام مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور آغاز شود.

«مهندسی فرهنگی کشور»

مخاطبان هدف این کتاب را عموم مدیران و کارشناسان و به‌خصوص دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت فرهنگی تشکیل می‌دهند که آشنایی با این مباحث از ضرورت و اهمیت بالایی برای این گروه برخوردار است.

در بخشی از مقدمه این کتاب،‌ مهدی ناظمی اردکانی،‌ نویسنده کتاب و عضو هیئت علمی دنشگاه امام حسین(ع) تصریح می‌کند:

شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز مهندسی فرهنگی کشور محسوب می‌شود. مهندسی فرهنگی کشور، نیازمند داشتن نگاه بلندمدت و بصیرتی راهگشا به آینده‌ فرهنگی است، تا این مجموعه‌ کارشناسی زبده و ناب فرهنگی، بتواند مجمع تشخیص مصلحت نظام را در سیاست گذاری‌های کلان کشور هدایت کند.

علاوه بر مهندسی فرهنگی کشور، وظیفه‌ مهم و اصلی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهندسی فرهنگ کشور است. فرهنگ کشور به نظم، جهت‌گیری، جهت‌یابی و انسجام بخش‌های گوناگون دولتی و غیردولتی در باب فرهنگ نیازمند است. این شورا مسئولیت شناخت فرهنگ موجود کشور را بر عهده دارد و اگر در آن ضعف‌هایی دید آن را اصلاح و اگر در آن نفوذی هست، راه نفوذ را ببندد.

مهندسی فرهنگ بدین مفهوم است که با بصیرت و فکری کلان و نگاهی برتر و بالاتر، همه‌ی جریان‌های فرهنگی داخل و خارج کشور دیده‌شده و مشخص شود که عناصر فرهنگی، با چه کیفیتی باید باشند و حقیقت فرهنگ باید به کدام سمت برود. از سوی دیگر باید حرکت فرهنگی به سمت مطلوب، هدایت و مراقبت شود. هدایت و مراقبت حرکت فرهنگ به سمت مطلوب با مهندسی فرهنگی کشور انجام می‌پذیرد.

مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور، وظیفه و مأموریتی است که از عمق و پیچیدگی بالایی در حوزه‌ مدیریت راهبردی کشور برخوردار است. لازمه‌ انجام چنین وظیفه‌ای بهره‌گیری از نتایج تلاش‌های علمی، پژوهشی و مطالعاتی در موضوع فرهنگ و توسعه‌ فرهنگی و در اختیار داشتن اطلاعات استراتژیک فرهنگی با رصد مستمر فرهنگی کشور و جهان است.

امکان تجزیه‌وتحلیل و بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های فرهنگی انجام‌شده و اطلاعات استراتژیک فرهنگی، برای انجام تصمیم گیری‌های استراتژیک و مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور، زمانی فراهم خواهد بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای عقبه‌ علمی و فکری مناسب و اتاق‌های فکر برای تأمین دانش و بصیرت مدیریت راهبردی فرهنگی کشور باشد.

کتاب«مهندسی فرهنگی کشور» در چاپ اول خود به شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و  به قیمت ۱۷۵۰۰ تومان توسط نشر ساقی عرضه‌شده است.

کد مطلب 2849072
حمید نورشمسی

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