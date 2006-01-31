احداث گورستانهاي جديد تهران به سال آينده موكول شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر مسعود كرباسيان ضمن تاكيد بر ضرورت احداث 2 گورستان جديد در شرق و غرب تهران ، اظهارداشت : با توجه به افزايش جمعيت و توسعه شهرتهران نمي توانيم از همه مردم در هر نقطه از شهر كه ساكن هستند ، بخواهيم كه متوفيان خود را در جنوب تهران دفن كنند. به همين دليل پس از مكان يابي 2 قطعه زمين براي احداث گورستانهاي جديد در شرق و غرب تهران ، در حال حاضر مشغول پيگيري تملك زمينهاي مورد نظر هستيم كه به محض تملك ، عمليات اجرايي احداث آنها آغاز خواهد شد .

وي گستردگي زمين ها و داشتن معارضان متعدد را از مشكلات و موانع عمده تعيين تكليف دو گورستان جديد تهران دانست و تصريح كرد : تا زمانيكه زمينهاي مورد نظر تملك نشود ، آغاز عمليات اجرايي احداث 2 گورستان جديد امكان پذير نخواهد بود كه مسلماً به توافق رسيدن با مالكان اين زمينها به دليل زمان بر بودن امسال به نتيجه نخواهد رسيد .

همچنين معاون خدمات شهري شهرداري تهران از تملك 160 هكتار زمين در ادامه طرح توسعه بهشت زهرا (س) و به منظور افزايش ظرفيت اين گورستان خبرداد .



