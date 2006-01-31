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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

احداث گورستانهاي جديد تهران به سال آينده موكول شد

احداث گورستانهاي جديد تهران به سال آينده موكول شد

معاون خدمات شهري شهرداري تهران به دليل حل نشدن مشكل معارضان ملكي آغاز عمليات اجرايي احداث دو گورستان جديد پايتخت را در سال جاري منتفي دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر مسعود كرباسيان ضمن تاكيد بر ضرورت احداث 2 گورستان جديد در شرق و غرب تهران ، اظهارداشت : با توجه به افزايش جمعيت و توسعه شهرتهران نمي توانيم از همه مردم در هر نقطه از شهر كه ساكن هستند ، بخواهيم كه متوفيان خود را در جنوب تهران دفن كنند. به همين دليل پس از مكان يابي 2 قطعه زمين براي احداث گورستانهاي جديد در شرق و غرب تهران ، در حال حاضر مشغول پيگيري تملك زمينهاي مورد نظر هستيم كه به محض تملك ، عمليات اجرايي احداث آنها آغاز خواهد شد .

وي گستردگي زمين ها و داشتن معارضان متعدد را از مشكلات و موانع عمده تعيين تكليف دو گورستان جديد تهران دانست و تصريح كرد : تا زمانيكه زمينهاي مورد نظر تملك نشود ، آغاز عمليات اجرايي احداث 2 گورستان جديد امكان پذير نخواهد بود كه مسلماً به توافق رسيدن با مالكان اين زمينها به دليل زمان بر بودن امسال به نتيجه نخواهد رسيد . 

همچنين معاون خدمات شهري شهرداري تهران از تملك 160 هكتار زمين در ادامه طرح توسعه بهشت زهرا (س) و به منظور افزايش ظرفيت اين گورستان خبرداد . 
 

کد مطلب 284909

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