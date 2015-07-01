دومین پرونده‌ ویژه استانی؛ نمایه ای از موضوع کم آبی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر «پرونده ویژه» اداره کل استان های خبرگزاری مهر به عنوان ابتکاری از سوی این خبرگزاری در دومین شماره خود در حالی از امروز روی خروجی خبرگزاری مهر قرار می گیرد که این پرونده بنا دارد تا سوژه ها و دغدغه های مشترک کشوری را به نحوی جامع در ۳۱ استان کشور پیگیری کرده و در فاصله های زمانی معین هر کدام از این سوژه ها را روی خروجی خبرگزاری منتشر کند. این اداره کل در راستای سیاست پیگیری سوژه های مشترک کشوری برای ارائه نمایه ای جامع از سراسر کشور در موضوعات ویژه،پیش از این اولین «پرونده ویژه» خود را با عنوان «حاشیه نشینی» روی خروجی قرار داد،که می توانید اینجا ببینید.
نظر به اهمیت موضوع، دومین پرونده ویژه اداره کل استان های خبرگزاری مهر به سلسله گزارشهایی پیرامون « کمآبی و مدیریت بحران آب در مراکز استانها » اختصاص داده شده است که تا آخر این ماه از نظر خواهید گذراند. این مجموعه گزارشها که تولیدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است، طی یک ماه سعی دارد نمایه ای واقعی از پدیده «کم آبی» در سطح کشور،که این روزها به معضلی جدی تبدیل شده است ارائه دهد و همچنین شکل های متنوع آن در هر استان، چرایی ایجاد آن و پیامدهایش در زمینه های مختلف کشاورزی،صنعت و مصرف خانگی و راه های برون رفت از مشکل به شکل بومی و استان به استان را گزارش دهد.
در این پرونده ها هر روز شما می توانید این پدیده را در یک یا دو استان کشور دنبال کنید و در نهایت در یک جمع بندی گستره این پدیده را در سطح کشور از نظر بگذرانید.
مسئولین، محققین، کارشناسان و برنامهریزان شاید مهمترین گروه هدف برای این بخش باشند که با مرور این گزارش ها می توانند رصدی بر این مهم در استان ها داشته باشند و داده های حقیقی و ملموس را کنار یکدیگر بگذارند.
چرا کم آبی؟
بحران آب مسئله امروز و دیروز نیست. وقتی به تاریخچه کمآبی در کشور نگاه میکنیم به پدیدهای به اسم قنات زدن در جایجای این سرزمین میرسیم که نشان از دستوپنجه نرم کردن مردم این دیار از دیرباز با بحران کمآبی داشته است. ایران ازلحاظ بارندگی در سطح نیمهخشک و خشک قرار دارد و بیش از نیمی از ایران کویری و نیمهکویری است. حال در این میان کاهش نزولات جوی، استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی و عدماصلاح الگوی کشت -که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در کشور را به خود اختصاص میدهد- عدماصلاح الگوی مصرف خانگی و عدماصلاح الگوی مصرف آب در صنعت، عدم استفاده از فنّاوری در دو بخش کشاورزی و صنعت برای کاهش استفاده از آب و... ایران را در مرحله «بحران کمآبی» قرار داده است. پیامد چنین روندی بیشک تنها گریبان مردم را زیر سقف خانه هایشان و در زندگی روزمره نمیگیرد بلکه پیامدهای زیستمحیطی متعددی که خشک شدن تالابها و وجود ریزگردها تنها یکی از دهها نمونه آن است، را به دنبال دارد. حال بماند از اینکه چه میراثی برای آیندگان بهجا میگذاریم.
در نهایت اینکه مسئله کمآبی و بحران آن، که دامن کل کشور را گرفته است بیش از هر چیز نیازمند مدیریت بحران است. حوزه مغفولی که نیاز به تلنگری جدی دارد. در پرونده پیش رو با توجه به گستردگی موضوع قصد داریم این پدیده را در سراسر کشور نمایه کنیم.
با ما در پرونده ویژه این ماه همراه باشید....
نظر شما