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۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۷

۱۲ طرح ثبت شده در سامانه سمات ملی ارزیابی شد

۱۲ طرح ثبت شده در سامانه سمات ملی ارزیابی شد

۱۲ طرح ثبت شده در سامانه سمات ملی در کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن شورای عالی عتف با حضور اعضای این کمیسیون بررسی و ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن شورای عالی عتف با حضور دکتر حمیدرضا عظمتی دبیر این کمیسیون و اعضای حقوقی و حقیقی جدید و با هدف بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی برگزار شد.

در این جلسه ۱۲ طرح از طرح های ارجاع داده شده به کمیسیون بررسی و نتیجه به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال شد.

با توجه به کثرت طرح ها و اینکه طرح های ارجاعی مربوط به دستگاههای اجرایی، در سطح ملی است و نیاز به بررسی دقیق تر از طرف اعضا دارد، مقرر شد این طرح ها تا پایان تیر ماه بررسی و کمیسیون نظر خود را در خصوص طرح‌های مورد بررسی اعلام کند.

سامانه سمات ملی، برنامه ای برای ایجاد دسترسی و بهره برداری از تمام اطلاعات پژوهشی، علمی و فناورانه کشور از یک درگاه واحد است. این سامانه با هدف فراهم آوری يك فضای اطلاعاتی، پژوهشی شفاف، يكپارچه، منسجم و بدون تكرار در سطح ملی برای پژوهشگران، فراهم سازی شرايط مديريت و رهبری فعاليتهای پژوهش برای مديران و همچنین ارائه توان ملی در توليد اطلاعات علم و فناوری و پاسخ به نيازمندی های متقاضيان علم و فناوری راه اندازی شده است.

کد مطلب 2849114

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