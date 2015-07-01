۱۲ طرح ثبت شده در سامانه سمات ملی ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن شورای عالی عتف با حضور دکتر حمیدرضا عظمتی دبیر این کمیسیون و اعضای حقوقی و حقیقی جدید و با هدف بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی برگزار شد.

در این جلسه ۱۲ طرح از طرح های ارجاع داده شده به کمیسیون بررسی و نتیجه به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال شد.

با توجه به کثرت طرح ها و اینکه طرح های ارجاعی مربوط به دستگاههای اجرایی، در سطح ملی است و نیاز به بررسی دقیق تر از طرف اعضا دارد، مقرر شد این طرح ها تا پایان تیر ماه بررسی و کمیسیون نظر خود را در خصوص طرح‌های مورد بررسی اعلام کند.

سامانه سمات ملی، برنامه ای برای ایجاد دسترسی و بهره برداری از تمام اطلاعات پژوهشی، علمی و فناورانه کشور از یک درگاه واحد است. این سامانه با هدف فراهم آوری يك فضای اطلاعاتی، پژوهشی شفاف، يكپارچه، منسجم و بدون تكرار در سطح ملی برای پژوهشگران، فراهم سازی شرايط مديريت و رهبری فعاليتهای پژوهش برای مديران و همچنین ارائه توان ملی در توليد اطلاعات علم و فناوری و پاسخ به نيازمندی های متقاضيان علم و فناوری راه اندازی شده است.