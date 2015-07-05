محمدعلی شعبانی که به تازگی تدوین ۲ مستند «درباره ماندن» و «شباز میراث خانوادگی» را به پایان رسانده است درباره روند ساخت این آثار به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش ساخت ۲ مستند «شباز میراث خانوادگی» با موضوع بررسی زندگی نوه مالکوم ایکس و مرگ مشکوک‌اش و فیلم «درباره ماندن» را که پیش از این «درباره سکوت بیمارستان» نام داشت و درباره هجوم دموکرات ها به شهر پاوه بود، ساختم.

وی افزود: این ۲ مستند از جهت ساختار و نوع روایت از جمله مستندهای سیاسی و اجتماعی هستند که من سعی کردم در ساخت آنها واقعیت سوژه را در نظر بگیرم و در هیچ پلانی بدون سند و مدرک حرف نزدم. به عنوان مثال در ساخت مستند «شباز میراث خانوادگی» تک تک موضوعاتی را که در فیلم مطرح می شد همراه با سندهای موجود با خانواده مالکوم ایکس بررسی کرده و تطایق می دادم. در واقع بدون اینکه به زندگی و حریم شخصی مالکوم نزدیک شویم این مستند را به انجام رساندیم.

شعبانی درباره مستند «درباره ماندن» گفت: ساخت فیلم «درباره ماندن» نیز به همین منوال پیش رفت و سعی کردم آسیب هایی را که منطقه کردنشین ایران در طول جنگ به خود دیده، به تصویر بکشم. یکی از خصوصیت های رفتاری قوم کرد نجابت و پاک ضمیری آنها است و همین خصیصه باعث شده تا در معرض خطر گروهک های تروریستی اوایل انقلاب قرار گیرند.

کارگردان فیلم تحسین شده «سمفونی استیضاح» ادامه داد: در ساخت این فیلم پای صحبت کارشناسان مسایل سیاسی در ایران و برخی از سران حزب دموکرات که در عراق ساکن هستند و همچنین برخی دیگر از دموکرات های تواب نشستم تا بشنوم و بدانم که در آن سال‌ها چه اتفاقی افتاده است.

این مستندساز تاکید کرد: سعی کردم به دور از جناج بندی‌های سیاسی و اجتماعی این فیلم را بسازم. اساسا معتقدم یکی از مشکلات موجود در ساخت این نوع مستندها، تغییر واقعیت توسط کارگردان و نگاه جناحی به سوژه است که من سعی کردم با رعایت انصاف و به دور از قضاوت، این فیلم را بسازم.

شعبانی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به نمایش این مستند، گفت: هنوز تصمیم قطعی برای نمایش این ۲ فیلم مستند نگرفته‌ام اما درخواست های بسیاری از سوی شبکه های برون مرزی برای نمایش «درباره ماندن» و «شباز میراث خانوادگی» داشته‌ام.