ميزان ذخاير طلا در سبد دارايي هاي بانك مركزي 2 برابر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در گزارش بانك مركزي آمده است:ميزان ذخايرطلا بانك مزكري تا پايان آبان ماه سال جاري با 83.8 درصد رشد به 20 هزار و 196 ميليارد ريال رسيد.

براساس اين گزارش، ذخاير طلا تا پايان آبان ماه 5.7 درصد دارايي هاي بانك مركزي را تشكيل مي دهد كه اين رقم در آبان ماه سال گذشته 4.27 درصد بوده است.

اين روند صعودي درمورد ذخايرطلا بانك مركزي نزد صندوق بين المللي پول با شيب بسياركندتري مواجه بوده به طوري كه در مدت مورد بررسي اين رقم با 5.7 درصد رشد به 497 ميليارد ريال رسيد.

به گزارش "مهر" ، ميزان ذخايرطلاي سيستم بانكي نيز تا پايان آبان ماه با 86 درصد رشد به 20 هزار و 118 ميليارد ريال افزايش يافت.

ذخايرطلاي سيستم بانكي تا پايان آبان ماه نيز2.8 درصد دارايي هاي اين سيستم را تشكيل داده كه اين رقم درمدت مشابه سال قبل 2.1 درصد بوده است.

پيش ازاين، رييس كل بانك مركزي دراين مورد به "مهر" گفته بود:دارايي هاي خارجي ايران با افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني زياد شد.

وي تاكيد كرده بود: بدهي خارجي كشور نيز دراين مدت كاهش ووضع بهتري پيدا كرده است.