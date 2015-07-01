به گزارش خبرنگار مهر، علی پورحسین پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان، اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال بیشترین ازدواج مردان بین گروه سنی ۲۴-۲۰ سال با رقم یک هزار و ۱۴۷ و زنان بین گروه سنی ۱۹-۱۵ سال با۹۲۰ نفر بوده است.

وی در تشریح ازدواج های ثبتی بر حسب اختلاف سنی زوج نسبت به زوجه، بیان داشت: در ۷۵.۶ درصد از ازدواج های ثبت شده زوج بزرگتر از زوجه، ۱۲.۹ درصد از ازدواج های ثبتی زوج با زوجه همسن و در ۱۱.۵ درصد از این ازدواج ها زوجه بزرگتر از زوج بوده است.

پورحسین ادامه داد: همچنین بیشترین درصد ازدواج های ثبت شده با رقم ۱۲.۹ مربوط به زوج هایی است که هم سن هستند.

افزایش رشد طلاق در خراسان جنوبی

وی از ثبت ۲۷۶ واقعه طلاق در سه ماهه اول سال ۹۴ در استان خبرداد و اظهارداشت: طی این مدت شاخص نسبت طلاق به ازدواج در استان نسبت به سال قبل روندی افزایشی داشته است که نشان از افزایش تعداد طلاق است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در توضیح شاخص نسبت طلاق به ازدواج، تصریح کرد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج، تعداد طلاق های ثبت شده در برابر هر ۱۰۰ واقعه ازدواج ثبت شده را بیان می کند.

وی عنوان کرد: در این بازه زمانی، این نسبت در استان، حدودا ۱۱.۴ است یعنی در برابر هر ۱۰۰واقعه ازدواج، ۱۱.۴ واقعه طلاق به ثبت رسیده است و در مدت مشابه سال قبل این شاخص حدود ۱۰.۵ بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین طلاق ثبت شده، مربوط به مردان گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله است که با زنان ۲۴-۲۰ ساله رخ داده و تعداد آن برابر با ۴۱ واقعه است.

صدور بیش از ۱۱۸هزار شناسنامه مکانیزه

پورحسین گفت: از تیر ماه سال ۸۹ تا پایان خرداد ماه امسال، تعداد ۱۱۸ هزار و ۲۲۱ فقره شناسنامه مکانیزه بالای ۱۵ سال در استان صادر شده است.

به گفته وی در سه ماهه اول سال ۹۴، تعداد ۵۲۶۸ فقره شناسنامه مکانیزه بالای ۱۵ سال صادر شده است.

وی بیشترین شناسنامه های صادره را مربوط به بیرجند دانست و بیان داشت: بیرجند با ۳۲.۶۶ درصد و طبس با ۱۳.۹۳ درصد و قاینات با ۱۳.۳۵ درصد به ترتیب در رتبه های بعدی صدور شناسنامه مکانیزه قرار دارند.

پور حسین با اشاره به میزان رشد ولادت در سه ماهه سال جاری تشریح کرد: بالغ بر چهار هزار و ۶۵۷ واقعه ولادت در سه ماهه اول سال ۹۴ درخراسان جنوبی به ثبت رسیده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵۱ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: میزان ثبت ولادت در کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۹.۳ واقعه ولادت است این در حالی است که این میزان در خراسان جنوبی به ازای هر هزار نفر جمعیت ۲۴.۴ ولادت است.

پورحسین بااشاره به اینکه تعداد پسران متولد شده کمتر از تعداد دختران متولد شده در این بازه زمانی بوده اند، اظهار داشت: در مقابل هر ۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر، حدود ۹۹ واقعه ولادت پسر به ثبت رسيده است.

وی با اشاره به میزان چند قلو زایی در سه ماهه اول سالجاری، بیان داشت: طی این مدت زمانی تعداد چهار هزار و ۵۴۵ مورد تک زایی و ۵۶ مورد دو قلوزائی در کل استان ثبت شده که بیشترین تعداد دو قلوزایی مربوط به شهرستان های بیرجند با ۱۹ مورد و قاینات با ۷ مورد بوده است.

ثبت ۹۰۰ فوت طی سه ماهه اول سال ۹۴ در استان

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از ثبت ۹۴۰ واقعه فوت طی سه ماهه اول سال جاری در استان خبر داد و افزود: ثبت وفات یکی از وظایف مهم سازمان ثبت احوال است که همکاری بیش از پیش دستگاه های مربوطه را در این زمینه می طلبد.

وی با بیان اینکه طی سه ماهه سال جاری ۵۰ فقره فوت ثبت شده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده در این زمینه، مسئولان، بیمارستان ها و مراکز بهداشت همکاری لازم را با ثبت احوال استان داشته باشند.

پورحسین در مقایسه ثبت وفات به نسبت مشابه سال قبل تصریح کرد: ثبت وفات به نسبت مدت مشابه سال قبل ۵.۰۵ درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول تعداد مردان فوت شده را بیش از زنان فوت شده در این بازه زمانی عنوان کرد و افزود: در این بازه زمانی، در مقابل هر ۱۰۰ فوت ثبت شده زنان تعداد ۱۲۷ مورد فوت مردان به ثبت رسيده است كه همين نسبت در مدت مشابه سال قبل ۱۲۳ بوده است.

وی با بیان اینکه علت فوت ۳۵.۴۹ درصد از آنان بیماریهای قلبی و عروقی بوده است، اظهار داشت: بیشترین تعداد افراد فوت شده در سال جاری مربوط به گروه سنی ۷۵ سال با رقم ۴۳۷ واقعه می باشد که حدود ۴۹.۵۵ درصد از کل فوت شدگان جاری را تشکیل می دهد.