۳۰ میلیون متر مکعب گاز در جایگاههای«سی ان جی» لرستان مصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز لرستان حشمت اله شمس خرم آبادی اظهار داشت: طی سه ماه نخست امسال ۳۰ میلیون متر مکعب گاز در جایگاههای سی ان جی استان لرستان مصرف شده است.

وی افزود: این در حالیست که میزان مصرف گاز در جایگاههای سی ان جی لرستان طی سال گذشته ۱۱۵ میلیون متر مکعب بوده است.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان ادامه داد: این میزان گاز مصرفی طی امسال از طریق ۴۷ جایگاه سی ان جی استان عرضه شده است.

شمس خرم آبادی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۷ جایگاه سی ان جی سوخت گاز طبیعی مورد نیاز خودروهایی استان را تامین می کنند گفت: شرکت گاز استان طی سالهای اخیر حتی در فصول سرد سال مشکلی در تامین گاز جایگاههای سی ان جی نداشته و در حال حاضر نیز مشکلی د راین رابطه وجود ندارد.

وی افزود: شرکت گاز لرستان آمادگی دارد گازرسانی به صنایع و جایگاههای سی ان جی جدید را در کمترین زمان ممکن انجام دهد گفت: طرحهای توسعه ای که شرکت گاز در دست اقدام دارد زیر ساختهای لازم برای گازرسانی به صنایع مورد نیاز را در نقاط کمتر توسعه یافته استان فراهم می کند.