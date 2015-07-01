ثبت احوال مجهز به تکنولوژی های جدید امنیتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان بیان داشت: ثبت احوال نقشی اساسی و پایه در بسیاری از مسائل و بخش های برون مرزی و داخلی دارد بنابراین باید مجهز به سیستم های جدید شود.

وی با بیان اینکه برخی افزاد به دنبال مسائل جاسوسی اند، اظهار داشت: در مباحث اقتصادی و امنیتی جامعه همه دستگاه ها مسئولند لذا باید در زمینه ابطال شناسنامه و ثبت فوتی با سازمان ثبت احوال همکاری کنند.

حسینی با تاکید بر ثبت فوت افراد در سازمان ثبت احوال، تصریح کرد: دستگاه هایی مانند دفتر روستایی، بهداشتی و عشایری در این زمینه حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه خدمات ثبت احوال در همه لایه های جامعه استفاده می شود، بیان داشت: جایگاه مهم این سازمان در اذهان جامعه نهادینه نشده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: ثبت احوال به عنوان یک محور است که خدمات و برنامه های سایر دستگاه ها وابسته به آمار و اطلاعات این سازمان است.