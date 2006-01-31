آمار طلاق روند صعودي دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل، شفيع شفيعي در جلسه كارشناسي و كميته فرعي كارگروه اجتماعي استان اردبيل خاطر نشان كرد: وضعيت آسيبهاي اجتماعي از قبيل خودكشي ، سرقت ، فرار از منزل ، نزاع دسته ‌جمعي و... در استان اردبيل نسبت به ساير استانها ، كاهش نشان مي ‌دهد.

وي به آسيبهاي اجتماعي استان كه از سوي دستگاههاي عضو كارگروه ارايه شد ، اشاره و از جمله علل وقوع چنين معضلاتي را ، عدم آگاهي مردم ، بيكاري ، فقر ، نبود آموزش كافي ، افزايش سن ازدواج ، ازدواجهاي تحميلي ، عدم حمايت از زنان سرپرست خانوار و ... عنوان كرد.