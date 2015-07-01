دستگیری شکارچیان غیر مجاز در فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فریدی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه روز گذشته در حین گشت وکنترل منطقه شکار ممنوع کاوه ده به دونفر شکارچی غیر مجاز برخورد کردند.

وی با اشاره به اینکه ماموران بلافاصله اقدام به دستگیری این متخلفان کردند، افزود: پس از بازدید و بررسی بعمل آمده از شکارچیان غیر مجاز، لاشه یک راس بزغاله وحشی به همراه یک قبضه اسلحه ساچمه زنی تک لول و ۲تیر چهار پاره کشف و ضبط شد.

فریدی اظهار داشت:متهمان پس از پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه ادامه داد: همچنین روز گذشته طی تماس تلفنی یکی از شهروندان فیروزکوهی مبنی در کشف یک بهله سارگپه در ارتفاعات حاشیه شهرستان ، ماموران بلافاصله به محل اعزام شدند.

فریدی تصریح کرد: ماموران این پرنده را پس از تحویل، تیمار اولیه و اطمینان از وضعیت سلامت در منطقه شکار ممنوع کاوه ده و در زیستگاه طبیعی خود رها سازی کردند.