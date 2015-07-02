واکنش برانکو به تجمع هواداران برای سیدجلال/ لیست مدافعان پر است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی خود را برای حضور در پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر آماده می کند که هنوز نتوانسته بازیکنان مورد نظرش را جذب کند. همین امر باعث نگرانی هواداران این تیم شده است.

صبح امروز پنجشنبه تعداد کمی از هواداران این تیم در حمایت از حضور سیدجلال حسینی مقابل باشگاه تجمع کردند. آنها همچنین در دیداری که با برانکو داشتند از وی خواستند زمینه حضور این مدافع را فراهم کند.

برانکو در واکنش به نگرانی هواداران گفت: من این نگرانی را درک می کنم چون هواداران مهمترین رکن باشگاه هستند. با این حال هرکاری انجام می دهیم به خاطر آنهاست.

وی ادامه داد: البته هواداران هم باید توجه داشته باشند که کار کردن در فصل نقل و انتقالات راحت نیست چرا که بازیکنان زیادی وجود دارند و توقعات هم متفاوت است. ضمن اینکه مشکلات مالی هم وجود دارد و این کار را سخت تر می کند.

ایوانکوویچ خاطر نشان کرد: با این حال روند خوبی را سپری می کنم و فکر می کنم طی دو روز آینده اتفاقات امیدوارکننده تری رخ خواهد داد.

برانکو در واکنش به درخواست هواداران برای حضور سیدجلال حسینی گفت: ما در لیست مان چهار مدافع داریم و ظرفیت تیم برای مدافع پر است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از برگزاری نشست با مسئولان باشگاه برای حل مشکلات اردوی تدارکاتی این تیم خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اردو هر چه سریعتر با تکمیل شدن بازیکنان برگزار شود.