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۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

امیدواری به دو روز آینده؛

واکنش برانکو به تجمع هواداران برای سیدجلال/ لیست مدافعان پر است!

واکنش برانکو به تجمع هواداران برای سیدجلال/ لیست مدافعان پر است!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به تجمع تعدادی از هواداران در حمایت از حضور سیدجلال حسینی گفت: فهرست مدافعان ما پر است. وی همچنین برای حل مشکلات در دو روز آینده ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی خود را برای حضور در پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر آماده می کند که هنوز نتوانسته بازیکنان مورد نظرش را جذب کند. همین امر باعث نگرانی هواداران این تیم شده است.

صبح امروز پنجشنبه تعداد کمی از هواداران این تیم در حمایت از حضور سیدجلال حسینی مقابل باشگاه تجمع کردند. آنها همچنین در دیداری که با برانکو داشتند از وی خواستند زمینه حضور این مدافع را فراهم کند.

برانکو در واکنش به نگرانی هواداران گفت: من این نگرانی را درک می کنم چون هواداران مهمترین رکن باشگاه هستند. با این حال هرکاری انجام می دهیم به خاطر آنهاست.

وی ادامه داد: البته هواداران هم باید توجه داشته باشند که کار کردن در فصل نقل و انتقالات راحت نیست چرا که بازیکنان زیادی وجود دارند و توقعات هم متفاوت است. ضمن اینکه مشکلات مالی هم وجود دارد و این کار را سخت تر می کند.

ایوانکوویچ خاطر نشان کرد: با این حال روند خوبی را سپری می کنم و فکر می کنم طی دو روز آینده اتفاقات امیدوارکننده تری رخ خواهد داد.

برانکو در واکنش به درخواست هواداران برای حضور سیدجلال حسینی گفت: ما در لیست مان چهار مدافع داریم و ظرفیت تیم برای مدافع پر است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از برگزاری نشست با مسئولان باشگاه برای حل مشکلات اردوی تدارکاتی این تیم خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اردو هر چه سریعتر با تکمیل شدن بازیکنان برگزار شود.

 

کد مطلب 2849297

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    نظرات

    • علی پرسپولیسی ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
      0 0
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      آقای برانکو و طاهری اگر با شروع لیگ در هر بازی چند گل راحت بخوریم اون موقع معلوم میشه که لیست مدافعان پر است یا خالی.سید جلال به تنهایی اندازه 4 مدافع است و هر تیمی اورا داشته باشد خیالش راحت است .مگه یادتان رفته زمانی که سید در پرسپولیس دایی بود کمترین گل خورده را داشتیم . ازما گفتن بود. فردا پشیمان نشوید
    • محمد شعبانی ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
      0 0
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      با سلام میخوام خدمت اقای برانکو عرض کنم یعنی سید جلال از نورمحمدی که ایشالا امسال به بادش میده بدتره
    • دوستدار پرسپولیس ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      جناب برانکو سید جلال بازیکن جنگنده باتعصب و ملی کشور است . لطفا تحت تاثیر برخی افراد مغرض قرار نگیرید هواداران واقعی پرسپولیس خواهان استفاده از این بازیکن با غیرت هستند .

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