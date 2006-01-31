قاضي صابري جزييات پرونده "بامپاد" در فرودگاه مهرآباد را تشريح كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 9 تهران- فرودگاه در اين نامه به وزير راه و ترابري تصريح كرده است: اينكه عنوان شده "حكم صادره موجب مخدوش شدن قانون و قاطعيت در جراي عدالت شده" بايستي به عرض برسانم يا اينكه تنظيم كنندگان اين نامه كه به امضاي جنابعالي رسيده از محتويان پرونده مورد نظر بي خبرند و يا اينكه با جهت گيري خاص مرتكب خلاف شده اند كه مسئوليت آن به عهده شما مي باشد.

در اين نامه آمده است: اينكه گفته شده رياست محترم قوه قضاييه دستور داده اند "پرونده با قاطعيت رسيدگي و حقوق بيت المال (كه به اشتباه عنوان شده بيت الملل) حفظ و احياء شود، ولي متاسفانه تاكنون اين اتفاق صورت نگرفته،..." بايد گفته شود دقيقا تصميم قضايي صادره در جهت حفظ و احياء حقوق بيت المال بوده است.

وي در اين نامه به وزير راه توضيح داده است: شركت بامپاد وفق قرارداد منعقده در قسمتي از پاركينگ، هنوز مدت قرارداد آن به پايان نرسيده است. همچنين در مفاد قرارداد كه "حق اولويت" يكي از شرايط قرارداد بوده توجهي نشده است.

در اين نامه عنوان شده است: شركتي كه خيز برداشته تا به جايگزيني شركت مورد نظر معرفي شود، (شركت شتابان) يك شركت به اصطلاح خصوصي ولي بعضي از موسسين آن از مديران ارشد سازمان هواپيمايي كشوري مي باشند.

براساس اين نامه، در يكي از بندهاي متن قرارداد في مابين شركت شتابان با سازمان هواپيمايي كشوري عنوان شده چنانچه فرودگاه حضرت امام خميني(ره) راه اندازي شود و پرواز به آن فرودگاه منتقل شود، حق تجديد نظر در ميزان اجاره بها با توافق طرفين وجود دارد حال اين مبلغ به چه ميزان مي تواند تعديل و تخفيف داده شود خدا مي داند؟

قاضي صابري دراين نامه مي افزايد:طرفين قرارداد، كه يك سازمان دولتي و يك شركت به اصطلاح خصوصي است و مديران و اعضاء آن از مديران سازمان هواپيمايي كشوري و مجموعه وابسته به آن مي باشد، در صورتي كه در متن قرارداد اوليه با شركت بامپاد عنوان شده ، پس از اتمام مدت قرارداد كارشناس رسمي دادگستري انتخاب، تا در خصوص ميزان اجاره بها اعلام نظر نمايد و حق اعتراض به اين نظريه فقط در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد و شركت بامپاد حق اعتراض به نظريه كارشناسي را ندارد.

در اين نامه تصريح شده است: همچنين در صورت اعتراض، كارشناسان ديگر انتخاب و ميزان اجاره بها را معين مي نمايند به عبارت ديگر اگر ميزان حق الاجاره در نظريه اول كم محاسبه شده باشد حق اعتراض با سازمان هواپيمايي بوده تا در جهت دفاع از حقوق بيت المال اعتراض كند و كارشناسان ديگري انتخاب و نظر دهند و اگر به واقعيت نزديك باشد و حتي بيشتر از عرف محاسبه شده باشد شركت بامپاد حق اعتراض نداشته و فقط مي تواند آن را قبول نمايد يا از حق اولويت خود بگذرد، حال شما داوري كنيد با توجه به اين اوصاف حقوق بيت المال حفظ شده يا خير، و اگر حفظ و احياء نشده از ناحيه چه كساني بوده است.

در ادامه اين نامه آمده است: اينجانب به عنوان مسئول مستقيم اين پرونده از وزير راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران درخواست مي نمايم، چنانچه مايل به كشف حقيقت و احياء حقوق بيت المال هستند [كه انشاءالله چنين است] شخصا يا نماينده اي مطلع به امور حقوقي و مورد وثوق به اين دادسرا اعزام تا مسير كامل تشكيل پرونده و ختم آن به عرض برسانم .

قاضي صابري همچنين در اين نامه از وزير راه و ترابري خواسته است به مسئولين سازمان هواپيمايي و مجموعه متعلق به آن دستور فرمايند كه مسائل حقوقي را فقط از طريق مجاري قانوني آن پيگيري كنند.