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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۰۵

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" روانشناسي مديريت " به پيشخوان مي رسد

كتاب " روانشناسي مديريت " تاليف ديويد .ا . استات ، با ترجمه كامران گنجي و علي رضا شريفي ، طي هفته آينده منتشر مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب مشتمل بر سه بخش و ده فصل است كه " تفاوت هاي فردي " ( آموزش و آموزشگران و كارآموزان در محيط كار ، يادگيري و حافظه و تفكر ، شخصيت ، انگيزش ) ،  " محيط كار" ( عمليات در سازمان ها ، پويايي گروه و محيط آموزش ، رهبري ، بهداشت رواني ) ، " تجربه آموزش " ( ارتباط ،  نيازهاي آموزشي تشخيص اجرا و ارزشيابي ) از آن جمله  است . 

" روانشناسي مديريت " براي آشنايي مديران ،  سرپرستان و دانشجويان با اصول و فنون روانشناسي به زبان ساده ترجمه شده و كاربرد روان شناسي مديريت را در برقراري ارتباط مناسب مديران با كاركنان خود و در نتيجه ، ارتقاي كارآيي آنها را تبيين مي كند .

به گزارش مهر ، اين كتاب در 344 صفحه و بهاي 28000ريال هفته آينده توسط نشر تورنگ منتشر خواهد شد .

کد مطلب 284931

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