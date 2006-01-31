" روانشناسي مديريت " به پيشخوان مي رسد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب مشتمل بر سه بخش و ده فصل است كه " تفاوت هاي فردي " ( آموزش و آموزشگران و كارآموزان در محيط كار ، يادگيري و حافظه و تفكر ، شخصيت ، انگيزش ) ، " محيط كار" ( عمليات در سازمان ها ، پويايي گروه و محيط آموزش ، رهبري ، بهداشت رواني ) ، " تجربه آموزش " ( ارتباط ، نيازهاي آموزشي تشخيص اجرا و ارزشيابي ) از آن جمله است .

" روانشناسي مديريت " براي آشنايي مديران ، سرپرستان و دانشجويان با اصول و فنون روانشناسي به زبان ساده ترجمه شده و كاربرد روان شناسي مديريت را در برقراري ارتباط مناسب مديران با كاركنان خود و در نتيجه ، ارتقاي كارآيي آنها را تبيين مي كند .

به گزارش مهر ، اين كتاب در 344 صفحه و بهاي 28000ريال هفته آينده توسط نشر تورنگ منتشر خواهد شد .