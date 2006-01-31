حماس اسرائيل را به رسميت بشناسد؛ مقاومت را كنار بگذارد ؛ تمام توافقات با اسرائيل را بپذيرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، درنشست روزگذشته اعضاي كميته چهارجانبه پيگيري تحولات خاورميانه بيانيه اي صادرشد كه مفاد اصلي آن به شرح زير است:

1- كميته چهارجانبه ضمن تبريك به ملت فلسطين براي برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه و امن ، براين باوراست ملت فلسطين حق دارد ازدولت جديد انتظارپاسخ گويي به آرمان هايش ازجمله برقراري صلح وتشكيل دولت را داشته باشد.

2-كميته چهارجانبه تاكيد دارد تمام اعضاي دولت آينده فلسطين بايد به استفاده نكردن از خشونت(مقاومت) و به رسميت شناختن اسرائيل و پذيرفتن تمامي تعهدات موجود ازجمله تعهدات نقشه راه پايبند باشند.

3- كميته چهارجانبه دوطرف را به احترام به توافقات موجود ازجمله انتقال و جابجايي اشخاص ( فلسطينيان) تشويق مي كند.

4-كميته چهارجانبه ازتاكيد ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان برپايبندي اين تشكيلات به نقشه راه و توافقات و تعهدات موجود و همچنين برحل نزاع ها ازطريق انجام مذاكرات كه منجربه تشكيل دو دولت شود، تمجيد مي كند.

5-تشكيلات خودگردان فلسطين به ايجاد نظم عمومي براي جلوگيري از وقوع عمليات هاي تروريستي (مقاومت بر ضد اشغالگري )و ازبين بردن سازمان هاي تروريستي فراخوانده مي شود همچنين كميته چهارجانبه به نقش مثبت نيروهاي امنيتي فلسطيني دربرقراري امنيت درخلال انتخابات اخيراعتراف مي كند.

6-كميته چهارجانبه ازنيازمندي ملت فلسطين كه موضوع اعطا كمك هاي مالي را به تشكيلات خودگردان به ميان آورده، ابراز نگراني كرده است.

7-كميته چهارجانبه در آغاز از وضعيت مالياتي تشكيلات خودگردان ابرازنگراني مي كند و بر ضرورت اتخاذ تدابيري كه رسيدن اين تشكيلات به ثبات مالي و اقتصادي را تسهيل كند، تاكيد دارد.

8-كميته چهارجانبه براين مسئله تاكيد دارد كه كشورهاي كمك كننده، كمك هاي آتي خود را به ميزان تعهدات دولت فلسطين دربكارنگرفتن خشونت(دست كشيدن از مقاومت بر ضد اشغالگري) و به رسميت شناختن اسرائيل و قبول توافقات وتعهدات موجود ازجمله توافقات نقشه راه منوط مي داند.

9- كميته چهارجانبه وظايف دوطرف را كه درنقشه راه برآن تاكيد شده است، ياد آوري مي كند تا از وقوع اقدامات يكجانبه كه باعث به خطرافتادن نقشه راه مي شود، جلوگيري شود.

10-كميته چهارجانبه بارديگربرضرورت توقف گسترش شهرك سازي تاكيد مي كند و با اشاره به اظهارات اخير ايهود اولمرت نخست وزيرموقت رژيم صهيونيستي مبني برادامه سياست كوركورانه شهرك سازي، بارديگرنگراني خود را از احداث ديوارامنيتي(حائل) ابرازمي كند.

11-كميته چهارجانبه بارديگربرپايبندي اش براي ايجاد راه حل عادلانه و جامع و دائمي براي مناقشه اسرائيلي فلسطيني منطبق بردوقطعنامه 242 و 338 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تاكيد مي كند.

اعضاي اين كميته كه شامل سازمان ملل متحد ، اتحاديه اروپا ، آمريكا ، روسيه است، روزگذشته درلندن گردهم آمدند.