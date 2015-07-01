بیسوادی مانع تحقق اهداف کشور است/ وجود ۲۶۷ هزار بی سواد در همدان

به گزارش خبرنگارمهر، عباس احمدی مقیم در نخستین شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان همدان با اشاره به اینکه سرمایه انسانی ازگران بها ترین و مهمترین ثروت های یک کشور به شمارمی آید افزود: در برخی از کشورها بحث سواد و سوادآموزی از مهمترین اولویت ها است.

وی با بیان اینکه سواد و سوادآموزی در کشورها تاریخ های متنوعی دارد اظهارداشت : تعریف بی سواد در ادبیات متعارف نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی فردی که سواد خواندن و نوشتن و حساب کردن را درسطح اولیه ندارد وبه همین دلیل نمی تواند با دنیای واقعی روابط سازنده ای برقرارکند و به همین دلیل فرد بی سواد یک فرد آسیب دیده است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان همدان با تاکید براینکه فرد بی سواد در مدارعقلانیت، دانایی، قدرت رشد و تعالی خود را از دست می دهد به همین به عنوان یک فرد آسیب دیده معرفی می شود ابرازداشت: همچنین این افراد نمی توانند فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فردی خود را به نحواحسن انجام دهند.

احمدی مقیم با اشاره به اینکه افراد بی سواد به دلیل نداشتن مهارت های زندگی ناخواسته درجامعه نقش یک فرد آسیب رسان را ایفا می کنند عنوان کرد: یک فرد بی سواد بی آنکه خود بخواهد یک فرد آسیب دیده، آسیب رسان و آسیب پذیردر جامعه است.

وی با بیان اینکه این گونه افراد نقشی در فرآیند توسعه کشور ندارند یادآورشد: این افراد مانعی برای تحقق اهداف یک کشور به شمار می آیند.

احمدی مقیم با اشاره به اینکه سواد آموزی در کشور ما سوابق طولانی دارد و به اوایل انقلاب باز می گردد گفت: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ از کل جمعیت بالای شش سال استان همدان ۸۲.۶ درصد باسواد بودن که این استان در رتبه ۱۸ کشورقراردارد.

وی افزود: براساس همین سرشماری جامعه هدف نهضت سواد که گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال هستند ۹۳.۱ درصد این جمعیت باسواد هستند که در این راستا استان همدان رتبه ۱۱ کشور قراردارد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان همدان با تاکید براینکه براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ شهرستان های همدان، ملایر و تویسرکان بیشترین آمار باسوادان را به خود اختصاص داده اند و در مقابل مناطقی همچون قلقلرود، گل تپه و سرد تپه نیز کمترین آمار باسوادی را داشتند.

احمدی مقیم با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ استان همدان دارای ۲۶۷ هزار فرد بی سواد بود اظهارداشت : براساس آمار سازمان سوادآموزی در سال ۱۳۹۳ از ۲۶۷ هزار فرد بی سواد استان همدان حدود ۵۷ هزار نفر درگروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال قرارد دارند.

وی با آمار بی سوادان شهرستان همدان هم اساره کرد و با بیان اینکه براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن در سال ۱۳۹۰ حدود ۹۴.۶۵ درصد جمعیت این شهرستان باسواد هستند.

احمدی مقیم براساس آمارها در سال ۱۳۹۳ جمعیت بی سواد گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ شهرستان همدان ۱۹هزار و ۹۶۲ نفر بوده است اظهار داشت: از این میزان هشت هزار و ۸۷۸ نفر در ناحیه یک آموزش و پرورش، ۹هزار و ۸۱۳ نفر در ناحیه دو و یک هزار و۲۷۱ نفر هم در قهاوند بوده اند.

وی به سهمیه مناطق در سال ۹۴ به منظور با سواد کردن افراد بی سواد اشاره کرد و ابراز داشت : براساس تقسیم بندی ها یک هزار و ۱۵۷ نفر در ناحیه یک، هزار و ۲۷۹ نفر در ناحیه دو و ۱۲۷ نیز در قهاوند باید زیر پوشش برنامه های نهضت سواد آموزی قرار گیرند و بقیه افراد نیر توسط سایردستگاه های ذیربط مورد آموزش قرار می گیرند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه در دسترس نبودن مدرسه در دهه ۱۳۵۰، تعصب خانواده ها نسبت به درس خواندن دختران، بی سرپرست یا بد سرپرست بودن کودکان، بی سواد والدین، گسترش فقر و ورود کودکان به بازار کار را عامل بی سوادی افراد دانست و تاکید کرد: در دهه گذشته به دلیل گسترش فقرخانواده ها ازکودکان به عنوان منبع درآمد استفاده می کنند که همین امر موجب بازماندن کودکان ازتحصیل می شود.

عباس احمدی مقیم ارتقا توانمندی افراد برای ارتباط موثر با خانواده و جامعه، عملکرد بهتر و شرایط یکسان در محیط کسب و کار، کمک به فقر زدایی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تبلیغ مهارت های حرفه ای درمحیط کسب وکار و مسائل خود مراقبتی و اصلاح سبک زندگی را از پیامدهای رفع بی سواد ی در جامعه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دوره های نضهت سوادآموزی در سه مرحله سوادآموزی، تحکیم و انتقال برگزار می شود گفت: اولویت کارما سواد آموزی افراد است.

احمدی مقیم ادامه داد: براساس مصوبه هیئت وزیران از ابتدای سال ۱۳۹۵ افراد بی سواد ۱۰ تا ۴۹ سال با محدودیت هایی اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه براساس این مصوبه صدور و تمدید گواهینامه رانندگی برای افراد بی سواد ۱۰ تا ۴۹ مشروط به دریافت و ارائه مدرک دوره سوادآموزی خواهد بود عنوان کرد: صدور و تمدید پروانه کسب و همچنین پرداخت مستمری به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز مشروط به ارائه مدرک دوره سوادآموزی خواهد بود.

احمدی مقیم یادآورشد : افرادی که آموزش پذیر نیستند و همچنین افرادی بالای ۴۹ سال از این قانون مستثنی هستند.

وی درادامه از اجرای سیاست‌های تشویقی معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: به افراد بی سواد گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سالی که در کلاس های سوادآموزی شرکت کنند و موفق به دریافت گواهینامه دوره سوادآموزی شوند مبلغ ۱۲۰ هزار تومان در مناطق شهری و ۱۴۰ هزار تومان درمناطق روستایی پرداخت خواهدشد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان همدان افزود: به افرادی که آموزش بی سوادن را برعهده بگیرند مبلغ ۶۰۰ هزار تومان در مناطق شهری و مبلغ ۷۰۰ هزار تومان در مناطق روستایی پرداخت خواهد شد.

احمدی مقیم درادامه ارائه مشوق ها و همچنین اطلاع رسانی در این زمینه را عامل جذب بی سوادان برای حضور در دوره های سوادآموزی دانست و اظهار داشت: به منظور راستی آزمایی و رصد و پالایش افراد بی سواد هنگام ثبت نام از دانش‌آموزان، مدیران مدارس باید مدرک تحصیلی والدین را برای این منظور و استفاده در سامانه افراد بی سواد دریافت کنند.

وی درپایان با تاکید بر اینکه جامعه را باید نسبت به عواقب بی سوادی حساس کنیم ابراز داشت: امیدواریم تا پایان سال ۹۸، بر اساس یک برنامه مدون بتوانیم ریشه‌کنی بی‌سوادی دراستان را جشن بگیریم.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان هم در این جلسه با بیان اینکه در شورای پشتیبانی سوادآموزی باید به ادبیات ، فهم و هدف مشترک برسیم گفت: در این راستاباید برنامه و اهداف را به صورت مستمر و جدی پیگیری کنیم.

مجاهد بنی عامریان، بررسی راهکارها را لازمه پیشرفت اهداف عنوان کرد و افزود:یکی از مهمترین معیارها برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی شناسایی، معرفی و ارائه راهکارهای تشویقی است که در این زمینه همه دستگاه ها باید هماهنگ عمل کنند.

وی با تاکید براینکه آمار و ارقام زمانی قابل استناد است که قابل تجزیه و تحلیل باشد اظهارداشت: قابل تجزیه و تحلیل بودن آمار بی‌سوادان جامعه می تواند ما را درجذب این افراد و در نتیجه ریشه کن کردن بی سوادی کمک کند لذا دراین زمینه شهرستان همدان به دلیل مرکزیت استان باید به طورعملیاتی اقدام کند تا الگویی برای سایر شهرستان ها باشد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارهمدان با تاکید براینکه سوادآموزی مقدمه فرهنگ است عنوان کرد: در این راستا باید با ریشه‌کن کردن بی‌سوادی به ارتقای فرهنگ جامعه کمک کنیم.

بنی‌عامریان با تاکید براینکه دستگاه‌ها ی حاضر در جلسه باید در نخستین جلسه پس از تعطیلات عید فطر برنامه ها و راه کارهای خود را در زمینه ریشه کنی بی سوادی و همچنین اجرای بهتر برنامه ها ارائه دهند تا پس از بررسی به صورت ابلاغیه ارائه شود.