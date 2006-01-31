برگزاري 215 عنوان مسابقه فرهنگي در شهر تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محمود عبائي ، دبير كميته مسابقات فرهنگي ، هنري و مذهبي ستاد دهه فجر شهرداري تهران با بيان اين مطلب ، افزود: برگزاري اين مسابقات با همكاري مناطق 22 گانه شهرداري ، سازمان فرهنگي و هنري ، اداره كل ايثارگران و سازمان بهشت زهرا (س) از روز 10 بهمن ماه در نقاط مختلف شهر تهران آغاز شده است.

وي در ادامه اظهار داشت: حدود 32 مورد از اين مسابقات با موضوع محرم يا تلفيقي از محرم و دهه فجر و 183 مسابقه نيز با عناويني در ارتباط با ايام الله دهه فجر و بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در سطح كتابخانه ها و خانه هاي مشق محلات ، مدارس و مراكز پيش بيني شده برگزار مي شود.

به گفته دبير كميته مسابقات فرهنگي- مذهبي ستاد دهه فجر شهرداري تهران ، اين مسابقات در رشته هاي مختلف اعم از مقاله نويسي و انشاء ، نقاشي و طراحي ، خاطره نويسي ، عكس ، سرودهاي انقلابي ، روزنامه ديواري ، كاردستي ، قصه نويسي ، وبلاگ نويسي ، كتابخواني ، حديث خواني ، زندگينامه اولياء و .. برگزار مي شود.

وي در خاتمه تصريح كرد: پس از برگزاري مسابقات دستاوردهاي آن به صورت مجموعه مقالات ، خاطرات ، كتاب و غيره چاپ و در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.



