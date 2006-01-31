نمي توان از يك قصه بد، يك نقش خوب ارائه كرد

"مهتاب نصير پور" در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، با اشاره به اين نكته كه "خورشيد مهر آذر" شخصيت اصلي سريال "و خداوند عشق را آفريد"، نقش محوري ندارد، به خبرنگار "مهر" گفت : شخصيت هاي ديگر سريال، به مراتب نمايشي تر و به اصطلاح، دراماتيك تر هستند.

"مهتاب نصيرپور" اضافه كرد : نقشهاي بازيگران مهمان از اوج و فرودي برخوردار است كه كمتر در نقش "خورشيد" به چشم مي خورد. البته اين ويژگي سريال است، در پذيرفتن نقش، فقط به حجم و اندازه نقش خودم فكر نمي كردم، بلكه به كليت كار نظر داشتم و معتقدم نمي توان از يك قصه بد، كار خوبي ارائه كرد، همين طور از شخصيت هاي ناقص و يك وجهي، نمي توان نقشهاي قابل قبولي به وجود آورد.

نصير پور در خصوص ويژگيهاي خورشيد مهر آذر (وكيل) گفت : خورشيد وكيل است و بنا به شغلي كه دارد، بايد به ديگران كمك كند تا مشكلاتشان را حل كنند. اما او اين كار را نمي كند. او كمك مي كند تا اين افراد قدرت و توانايي مواجهه با مشكلاتشان را بيابند و خودشان درصدد چاره جويي برآيند.

وي درباره واقعي جلوه كردن رابطه اين وكيل با موكلشان گفت : ارتباط خورشيد با موكلانشان فرصتي است تا آنها زندگي شان را مرور كنند و ريشه هاي اختلاف و جدايي را تشخيص دهند. خورشيد مثل آيينه به آنها كمك مي كند تا خود را خوب نظاره كنند، در اين ميان او هم مثل تماشاگران به شناخت عميق تري از افراد و اجتماعي كه در آن زندگي مي كنند، مي رسد.

بنا به اين گزارش، درجشنواره فيلم فجر، " به نام پدر " به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا به نمايش درآمد و مهتاب نصير پور توانسته بود نقش همسري دلسوز و مادري فداكار را به نمايش بگذارد. بعد از نمايش "فنز"، مهتاب نصير پور خود را براي نمايش "روزهاي راديو" به كارگرداني محمد رحمانيان آماده مي كند.