مفاهیم سوره یاسین در کانون مساجد فارس بررسی می شود

حجت الاسلام غلامحسین نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در ماه جاری نیز با همکاری آستان مقدس احمدی و محمدی در قالب برنامه «آیه های مهربانی» اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد در گروه های سنتی ۱۳ تا ۲۰ سال به گنجایش روزی ۱۲۰ نفر در بازه زمانی ۱۰ روزه به زیارت حرم مطهر شاهچراغ(ع) و بازدید از اماکن مقدس، موزه شاهچراغ(ع) و شرکت در کارگاه های آموزشی بهره مند می شوند.

وی از اهدا بسته های تبرکی به این گروه ها خبر داد و بیان کرد: برگزاری نماز جماعت و سفره های افطاری از برنامه های آیه های مهربانی برای جوانان است.

نیازی با بیان اینکه ۲۴تیرماه جاری دست کم ۵۰۰ جوان عضو کانون های فرهنگی و هنری مساجد به شکلی یکپارچه در حرم احمدبن موسی(ع) به زیارت و تلاوت قرآن کریم می پردازند، افزود: برگزاری نشست های علمی، اردوهای درون و برون استانی، مسابقه کتابخوانی و نشست های علمی، مذهبی، فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های رمضان امسال است.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس از فعالیت ۳۸ کانون تخصصی در استان خبر داد و گفت: این کانون ها در زمینه فناوری های اطلاعات و طراحی بازی های رایانه ای، ساخت پویانمایی، کتابخانه، قرآن و عترت، شهدا، ورزش و ... تابستان امسال به اعضای کانون ها خدمات می دهند.

۷۶ خانه نور در استان فارس فعالیت می کند

وی ادامه داد: در کنار اینها، ۷۶ خانه نور در استان فارس فعالیت می کنند که این خانه ها عبارتند از کانون هایی که با تشکل های قرآنی همراه اند. افزون بر این، خانه های دیجیتال فارس به ۵ مورد می رسد که با همکاری مجتمع دیجیتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در زمینه بازی های رایانه ای، برگزاری کارگاه های آموزشی IT و ITC ، ساخت پویانمایی و کارآفرینی فعالیت دارند.

این مسئول در ادامه از به درآمدزایی رسیدن مجتمع های دیجیتال در فارس خبر داد و از بی مهری نهادهای دیگر در ساخت مواردی چون برنامه های رایانه ای، بازی های دیجیتال و پویانمایی های ایرانی و اسلامی گلایه کرد و گفت: بومی سازی بازی های رایانه ای، برنامه های کاربردی تلفن همراه یا انیمیشن های کودکان و نوجوانان از مواردی است که می توان آنها را به واسطه این مراکز دیجیتال به سرانجام رساند.

کار فرهنگی فقط با سلام و صلوات فرستادن میسر نمی شود

نیازی با بیان اینکه کار فرهنگی نیازمند سرمایه گذاری و پول است، تاکید کرد: با سلام و صلوات فرستادن چنین فعالیتهایی به سرانجام نمی رسد زیرا گرچه انگیزه مهم است، اما باید در کنار آن بودجه نیز به اندازه کافی در نظر گرفته شود.

وی با اعلام اینکه چندصد کتابخانه باز در مساجد فارس به کار مشغول است، ابراز کرد: متاسفانه از آنجا که نهضت مطالعه در کشور ضعیف است علاقه ای به استفاده از این کتابخانه ها دیده نمی شود.

نیازی با بیان اینکه با وجود شبکه های اجتماعی که جوانان را از کتاب خواندن بی نیاز نمی کند، افزود: یکی از وظایف ما ترویج کتابخوانی است. زیرا سالانه هزاران عنوان کتاب به مساجد اهدا می شود، اما بلااستفاده می ماند.

در شیراز ۲۰۰ کانون فرهنگی و هنری مسجد فعالیت دارد که میانگین از برنامه های این کانون ها تا ۴۰۰ هزار نفر بهره مند می شوند.