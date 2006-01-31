بيش از 60 درصد بودجه عمومي دولت وابسته به نفت است

به گزارش مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با انتشار گزارشي در مورد تصوير منابع درآمدي در لايحه بودجه سال 1385 تصريح كرد كه مجموع استفاده‌ها از حساب ذخيره ارزي در بودجه سال 1385 معادل 5/147102 ميليارد ريال و مجموع درآمد وابسته به نفت در لايحه پيشنهادي 1/361983 ميليارد ريال اعلام شده كه اين رقم حدود 3/63 درصد از بودجه عمومي دولت را به خود اختصاص مي‌دهد.

طبق اين گزارش، در لايحه بودجه سال 1385 مبلغ 129426 ميليارد ريال بابت منابع حاصل از فروش نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي در نظر گرفته شده كه با احتساب منابع حاصل از موضوع بند «د» تبصره «11» مربوط به واردات بنزين به مبلغ 35800 ميليارد ريال، ماليات عملكرد نفت به مبلغ 26134 ميليارد ريال، سودعلي الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي به مبلغ 6/23520 ريال و مجموع استفاده از حساب ذخيره ارزي به مبلغ 5/147102 ميليارد ريال، مجموع درآمد وابسته به نفت در لايحه پيشنهادي به مبلغ 1/361983 ميليارد ريال رسيده است.

به گزارش مهر، از نظر دلاري(ارزي) در لايحه بودجه سال 1385 مبلغ 14661 ميليون دلار از محل درآمد نفت، مبلغ 4000 ميليون دلار ارز اختصاص يافته براي واردات بنزين، مبلغ 2920 ميليون دلار از محل ماليات عملكرد نفت، مبلغ 2628 ميليون دلار از محل سود علي الحساب شركت ملي نفت و 16436 ميليون دلار از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي جمعا معادل 40445 ميليون دلار (40 ميليارد و 445 ميليون دلار) استفاده خواهد شد.

مقايسه ارقام مندرج در لايحه بودجه سال 1385 و ارقام مربوط به اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه حاكي از آن است كه در لايحه بودجه سال 1385 منابع عمومي دولت حدود 3/13 درصد بيش از هدف برنامه برآورد شده است. درآمدهاي مالياتي و بودجه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز به ترتيب 5/10 و 4/13 درصد بيش از هدف برنامه چهارم برآورد شده‌اند.

همچنين در لايحه بودجه سال 1385 واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز حدود 6/3 برابر هدف برنامه چهارم تعيين شده است. استفاده از اوراق مشاركت براي تامين مالي هم 7/52 درصد بيش از هدف برنامه چهارم خواهد بود.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از گزارش خود خاطر نشان ساخت كه استفاده از حساب ذخيره ارزي در لايحة بودجه سال 1385 بيشترين سهم را در ميان اجزاي منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي دارا مي‌باشد به گونه‌اي كه استفاده (برداشت) از حساب ذخيره ارزي در لايحة بودجه سال 1385 نسبت به قانون بودجه سال 1384معادل 7/108 درصد رشد يافته است.