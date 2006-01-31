نقش مايه هاي سنتي و معماري تزييني آثاريك نقاش

به گزارش خبرنگارتجسمي " مهر"، درنمايشگاه آثارنقاشي "زهره غياثوند" كه درگالري سيحون برگزارشده است ، هفده اثر با درونمايه هاي متفاوت نقش شده است . به كار رفتن كلمه بسم الله درآثار نشان از اين دارد كه هنرمند به استعمال عباراتي از كتاب آسماني گرايش داشته است.

"زهره غياثوند" درباره آثارش معتقد است : وقتي براي برگزاري اين نمايشگاه اقدام كردم ، تصميم گرفتم آثاري به معرض نمايش عمومي بگذارم كه تماما ازدستمايه ها واساسا نقش ونگارهاي سنتي ومعماري تزييني برخوردار باشد. درواقع قصد داشتم بيش از هرچيز، حس وحال خود را دراين قالب ها وچهارچوب ها به تصوير بكشم . بنابراين درجريان خلق اين آثار، به جاي اين كه به جزئيات كار توجه كنم ، كليت موضوع را مد نظرقراردادم .

درآثار"غياثوند" نوعي حس سوررئال مشاهده مي شود. نقاش درپاسخ به اين پرسش كه آيا هنرمندي كه اساسا با سبك رئال اثرخلق مي كند، الزاما بايد درونمايه هاي طبيعت وحتي طبيعت بي جان را سرلوحه موضوع آثارخود قراردهد، مي گويد : نه. نقاش درحين خلق اثر الزامي ندارد. به بيان ساده تر، نقاش رئال، اجباري به ارائه آثار با مضامين طبيعت ندارد. اين بسته به دستمايه هايي دارد كه نقاش درجريان خلق يك اثر به آنها دست مي يابد.

نكته قابل توجه وجالب درآثار"زهره غياثوند" ، درهاي قديمي با گيره ها وگل ميخ ها وزنجيره ها درپس زمينه نقاشي هاست. ظاهرا نقاش با پس زمينه قراردادن اين درها قصد داشته است ، حال وهواي نوستالوژيكي را به مخاطب منتقل كند. بااين وجود درآثاراين هنرمند ، خشكي وكليشه به چشم نمي خورد. تصويركردن عناصري چون گل ها، انارها ورنگ هاي زنده وشاد ، نشان از شاداب بودن تابلوها دارد.

حتي تكنيك كاربردي اين هنرمند درخلق آثارنيز غيرمتعارف است . تكنيكي كه امروز به ندرت درميان نقاشان ديده مي شود. مي گويد نام اين تكنيك ورق نقره است. اگر مي بينيد كه اين تكنيك به نوعي نادراست، دو دليل دارد. يكي اين كه گران است و ديگر اين كه رنگ به سختي برروي آن نقش مي بندد. البته دركنار اين تكنيك از تكنيك رنگ روغن نيز براي تصوير كردن فضاهاي سبز استفاده كرده ام .

به گزارش خبرنگارتجسمي " مهر" درنمايشگاه آثارنقاشي " زهره غياثوند" ، رگه هايي از تذهيب و گل مرغ نيز ديده مي شود. اين درحالي است كه اين هنرمند، در رنگ بندي اثر، نهايت دقت را به خرج داده و به اين صورت است كه رنگ هايي چون سبز، فيروزه اي، رنگ هاي پخته وقديمي درآثاربه چشم مي خورد. گويا نقاش با خلق اين آثار درصدد برقراري نوعي كنتراست بين خط ونقاشي بوده است .

نمايشگاه آثار نقاشي اين هنرمند تا روز پنج شنبه سيزده بهمن ماه جاري درگالري سيحون ادامه خواهد داشت.