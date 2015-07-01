كادر فني كاراته زير بار نرفت/ حذف قطعي معترضان

به گزارش خبرنگار مهر، در پي حواشي اخير در تيم ملي كاراته ، كادر فني تيم ملي امروز به همراه سمندر و آشوري جلسات متعددي را در دفتر افشارزاده و مشاور سجادي داشته و در خصوص مسائل فوق توضيح دادند.

علیرضا کتیرایی مربي تيم ملي در خصوص اين جلسات به مهر گفت: در اين دو جلسه كليه مسائل اخير را بيان كرده و به نوعي شفاف‌ سازی و مواضع خود را تشريح كرديم كه با حمايت مسئولان وزارت مواجه شد. صحبت‌های خود را خيلي واضح بيان كرديم و مباحث مختلفي مطرح شد كه در نهايت اعلام شد کارمان را با قدرت تا مسابقات قهرمانی آسیا ادامه دهیم.

وي با تاكيد بر اخراج گنج زاده، بابان و فرخي اظهار داشت: ترکیب تيم ملي جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا همان ١٠ كاراته كایی است كه هفته هاي قبل با حضور در مسابقات انتخابي و يا نظر سرمربي تيم ملي جواز حضور در تركيب اصلي را كسب كرده بودند.

برخلاف مرحله قبل اعتراض كه جلسه در وزارت ورزش منجر به بازگشت معترضين به اردو شده بود اين بار سه كاراته كا از اعتراض خود ره به جايي نبرده و دست خالي به خانه برگشتند. در واقع فرصت حضور در رقابتهاي انتخابي را هم از دست دادند.