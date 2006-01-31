آيين نامه ليگ كونگ فو تصويب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" كميته فني با هدف بررسي آيين نامه ليگ كونگ فو و با حضور رييس نايب رييس و مسئول سازمان ليگ و اعضاي كميته فني عصر روز گذشته برگزار شد.

رقابت هاي ليگ دسته اول كونگ فو قرار است اسفند ماه سال جاري در اوزان نه گانه از 52- تا 85+ كيلوگرم در دو راند دو دقيقه اي و يك دقيقه استراحت بين راند برگزار شود و برنده با مجموع امتيازات داوران كنار در پايان راند دوم مشخص گردد.

همچنين مربيان تيم ها نيز بايد از مربيان رسمي فدراسيون بوده و داراي مدرك مربيگري باشند.

جلسه هماهنگي رقابتهاي قهرماني كونگ فو بانوان

شوراي برنامه ريزي كونگ فوي بانوان عصرروز گذشته با هدف تعيين مسئولين برگزاري نخستين دوره رقابت هاي قهرماني كونگ فو بانوان در جلسه هماهنگي برگزار شد.

در اين نشست، افراد پيشنهادي براي ثبت نام جدول ، وزن كشي ، داوران و بازرسان قضايي توسط فرحنازامير آبادي، مهين خليلي، مريم طالب زاده، مرضيه اشكان و اعضاي شوراي برنامه ريزي به سرپرستي حليمه پامير نايب رييس امور بانوان كونگ فو بررسي شدند.