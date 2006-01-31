به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اين اساس مسابقات كشتي آزاد قهرماني بزرگسالان كشور طي روزهاي 31 فروردين لغايت اول ارديبهشت ماه در شهركرمانشاه برگزار خواهد شد .
استان كرمانشاه با دو تيم "الف" و "ب" در اين رقابت ها شركت مي كند.
با موافقت محمدرضا طالقاني؛
مسابقات كشتي آزاد قهرماني كشور در كرمانشاه برگزار مي شود
با پيشنهاد رييس هيات كشتي استان كرمانشاه مبني بر ميزباني رقابت هاي كشتي آزاد قهرماني بزرگسالان كشور ، محمد رضا طالقاني رييس فدراسيون كشتي با اين درخواست موافقت كرد .
به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اين اساس مسابقات كشتي آزاد قهرماني بزرگسالان كشور طي روزهاي 31 فروردين لغايت اول ارديبهشت ماه در شهركرمانشاه برگزار خواهد شد .
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