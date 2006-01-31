مسابقات كشتي آزاد قهرماني كشور در كرمانشاه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اين اساس مسابقات كشتي آزاد قهرماني بزرگسالان كشور طي روزهاي 31 فروردين لغايت اول ارديبهشت ماه در شهركرمانشاه برگزار خواهد شد .

استان كرمانشاه با دو تيم "الف" و "ب" در اين رقابت ها شركت مي كند.