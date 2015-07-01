امام جمعه سابق شهرستان صومعه سرا دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صدیقی امام جمعه شهرستان صومعه سرا ضمن اعلام این خبر، درگذشت حجت الاسلام یکتا را به مردم شهرستان صومعه سرا و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت و افزود: حجت الاسلام یکتا در سال ۱۳۰۶ در خانواده ای مذهبی در شهر صومعه سرا دیده به جهان گشود و پدر وی شیخ موسی از روحانیون صومعه سرا و یک مبلغ برجسته بود.

حجت الاسلام صدیقی ادامه داد: حجت الاسلام یکتا دوران ابتدایی خود را در صومعه سرا گذارند و برای تحصیل علوم دینی به رشت و سپس به شهر مقدس قم رفت.

به گفته امام جمعه صومعه سرا حجت الاسلام یکتا اولین امام جمعه گیلان بود که از طرف امام خمینی (ره) در استان در سال ۱۳۶۱ منصوب شد.

حجت الاسلام یکتا بیش از ۱۸ سال امام جمعه شهرستان صومعه سرا بود.

حجت الاسلام صدیقی زمان تشیع پیکیر این فقید عالیقدر را صبح پنجشنبه ۱۱ تیر ماه از مقابل مقر سپاه ناحیه صومعه سرا به سمت مسجد جعفری و مصلی شهرستان اعلام کرد و از همه مردم شهرستان صومعه سرا برای حضور گسترده در این مراسم دعوت به عمل آورد.

حجت الاسلام عبدالعظیم یکتا در سن ۸۸ سالگی به دلیل کهولت سن در شهرستان صومعه سرا درگذشت.