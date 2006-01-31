تيم منتخب كشتي فرنگي عازم ازمير مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" فرنگي كاران كشورمان به منظور شركت در اين تورنمنت تداركاتي طي روزهاي 3 لغايت 8 اسفند ماه راهي ازمير تركيه خواهند شد .
نفرات اعزامي عبارتند از :
55 كيلوگرم : عبدالحميد پاپي
60 كيلوگرم : حميد رضا نصيري
66 كيلوگرم : علي محمدي
74 كيلوگرم : حبيب اله اخلاقي يا طالب نعمت پور
84 كيلوگرم : سعيد عباس زاده يا سامان طهماسبي
96 كيلوگرم : مجتبي كبابي يا رضا فرضي زاده
120 كيلوگرم : شروين پيروزي
مسئول فني تيم : حسن بابك
مربيان : جمشيد خيرآبادي - مهرداد قلاوند
داور : محمد علي فخرالديني
سرپرست : عبداله عزيزي
تيم منتخب كشتي فرنگي جهت حضور در جام وهبي امره به شهر ازمير تركيه اعزام خواهد شد .
به گزارش خبرگزاري "مهر" فرنگي كاران كشورمان به منظور شركت در اين تورنمنت تداركاتي طي روزهاي 3 لغايت 8 اسفند ماه راهي ازمير تركيه خواهند شد .
کد مطلب 284955
نظر شما