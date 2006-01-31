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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۹

تيم منتخب كشتي فرنگي عازم ازمير مي شود

تيم منتخب كشتي فرنگي عازم ازمير مي شود

تيم منتخب كشتي فرنگي جهت حضور در جام وهبي امره به شهر ازمير تركيه اعزام خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" فرنگي كاران كشورمان به منظور شركت در اين تورنمنت تداركاتي طي روزهاي 3 لغايت 8 اسفند ماه راهي ازمير تركيه خواهند شد .

نفرات اعزامي عبارتند از :
55 كيلوگرم : عبدالحميد پاپي
60 كيلوگرم : حميد رضا نصيري
66 كيلوگرم : علي محمدي
74 كيلوگرم : حبيب اله اخلاقي يا طالب نعمت پور
84 كيلوگرم : سعيد عباس زاده يا سامان طهماسبي
96 كيلوگرم : مجتبي كبابي يا رضا فرضي زاده
120 كيلوگرم : شروين پيروزي
مسئول فني تيم : حسن بابك
مربيان : جمشيد خيرآبادي - مهرداد قلاوند
داور : محمد علي فخرالديني
سرپرست : عبداله عزيزي

کد مطلب 284955

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