رهایی از اقتصاد نفتی تنها از طریق اقتصاد دانش بنیان میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیخ زین الدین شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح اولین تونل هوای کشور در مشهد کشور را در اقتصاد نفتی گرفتار عنوان کرد و اظهار داشت: گرفتاری در اقتصاد نفتی باعث وابستگی ما به واردات شده به طوری که مجبور شدیم حتی بازار سوغات مشهد را به چینی های واگذار کنیم.

وی راه حل اقتصاد نفتی را اتکاء به ویژگی های درونی دانست و افزود: مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد یا نه راه رهایی از اقتصاد وابسته به نفت تکیه بر اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان است.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به لزوم ملموس کردن تأثیرات فعالیت های علمی و تخصص در زندگی جاری مردم اشاره کرد و افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری تلاش می کند برای حل مشکلات اقتصادی و ایجاد ثروت و افزایش گردش مالی در کشور از ظرفیت جوانان فعال و تحصیل کرده استفاده کند.

وی ادامه داد: یکی از بخش های مهمی که در اقتصاد متکی بر علم و دانش باید مورد توجه قرار گیرد مسئله گردشگری فناورانه است که باید با ایجاد امکانات و فرصت ها و با تیکه بر علم و فناوری از این فرصت سودآور استفاده کنیم.

شیخ زین الدین برخی از سازه ها در حوزه گردشگری فناورانه را برشمرد و افزود: رصد خانه غیرحرفه ای در لرستان که توسط یک مجموعه دانش بنیان راه اندازی شده و همچین شناورهای زیرسطحی مروارید به عنوان طرح های کلان مورد حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هستند.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان این که تونل هوای باد صبا از طرح های کلان گردشگری فناورانه است گفت: حدود ۶۰ درصد استفاده از این تونل های هوا تفریحی است و حدود ۴۰ درصد استفاده نظامی و حرفه ای می شود.

شیخ زین الدین تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان از کشورهایی که پول و منابع زیرزمینی فراوان دارند تولید نمی شود کشورهایی که نفت و الماس دارند نیازی به توجه به اقتصاد دانش بنیان ندارند.

وی به اقدامات اساسی معاونت علم و فناوری ریاست جمهور در حوزه حمایت از فناوری اشاره کرد و گفت: جهت بومی سازی ساخت قطار شهری تهران با شهرداری تهران تفاهم نامه همکاری امضا کرده ایم.

شیخ زین الدین با بیان این که استفاده از منابع صندوق نوآوری در شکوفایی اقتصاد دانش بنیان از اصول مبنای دولت است گفت: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار صندوق است که به طرح هایی تعلق می گیرد که توجیه اقتصادی داشته باشند.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: طرح هایی که هنوز به مرحله اقتصادی نرسیده اند مانند طرح های فناورانه در حوزه گردشگری مورد حمایت معاونت علم و فناوری رئیس جمهور قرار دارد.

شیخ زین الدین تأکید کرد: شرکت های دانش بنیان می توانند از ظرفیت کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان و همسایگان شمالی جهت صدور فناوری های خود استفاده کنند.

وی با بیان این که بیش از سه هزار شرکت در مراحل بررسی جهت صدور مجوز دانش بنیان هستند گفت: هزار و ۵۰۰ شرکت در سال گذشته توانستند تأیید کارگروه ارزیابی معاونت علم و فناوری را دریافت کنند.

آمادگی صادر کردن فناوری تونل باد به کشورهای همسایه را داریم

در ادامه محمدعلی اردکانی، مجری طرح ساخت تونل باد صبا با بیان این که استفاده تفریحی از تونل باد از ۱۹۹۸ رایج شد گفت: ایران تنها کشور منطقه است که توانایی ساخت این تونل را دارد و تونل های باد برخی کشورهای منطقه توسط شرکت های امریکایی و کانادایی ساخته شده است.

وی ادامه داد: هزینه وارد کردن تونل باد حدود ۲.۵ میلیون دلار است که صرفه اقتصادی نداشته و سرمایه گذار نمی تواند امیدی به بازگشت سرمایه خود داشته باشد.

اردکانی با بیان این که برای ساخت تونل جدید در نقاط مختلف کشور و یا فروش آن به کشورهای همسایه مشکلی نداریم افزود: طرح اجرایی تونل باد صبا از اواخر سال ۹۲ در معاونت علم و فناوری رئیس جمهور به تصویب رسید و کلنگ طرح در فروردین سال ۹۳ به زمین خورد.

وی به استفاده نظامی از این تونل اشاره کرد و گفت: نیروهای نظامی می توانند از این تونل استفاده کنند و تا کنون به صورت انفرادی مورد بهره برداری ارتش و سپاه بوده است.