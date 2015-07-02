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۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

رئیس کل دادگستری استان زنجان:

۲۱۲ زندانی جرایم غیر عمد در زنجان آزاد شدند

۲۱۲ زندانی جرایم غیر عمد در زنجان آزاد شدند

زنجان - رئیس کل دادگستری استان زنجان، از آزادی ۲۱۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد طی سال گذشته در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن گلریزان در دارالقرآن کریم، افزود: سال گذشته ۱۶۰ نفر و طی سه ماهه سال‌جاری ۵۴ نفر از زندانیان جرام غیرعمد در زنجان از زندان آزاد شدند.

وی اظهار داشت: در مجموع ۱۵ میلیارد تومان برای آزادی ۲۱۲ زندانی هزینه شده که از این میزان هفت میلیارد تومان را شاکیان گذشت کردند و ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با بهره چهار درصد و دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم وام بلاعوض اعطا شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: برای آزادسازی زندانیان، ستاد دیه کمک خوبی کرده است.

گلمحمدی تاکید کرد: از ۱۵میلیارد تومان نیز ۳۰۰ میلیون تومان از کمک‌های مردمی بوده است.

وی با اشاره به اینکه با کمک‌های مردم به زندانیان، گره اجتماعی باز می‌شود، یادآور شد: زندانیان جرایم غیرعمد به خاطر مسائلی چون نفقه، مهریه، چک و تصادف گرفتار زندان شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: نجات یک زندانی، نجات یک خانواده و شادی چندین خانواده است.

گلمحمدی افزود: با آزادی زندانیان از زندان جلوی بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی گرفته می‌شود.

 

کد مطلب 2849571

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