۲۱۲ زندانی جرایم غیر عمد در زنجان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن گلریزان در دارالقرآن کریم، افزود: سال گذشته ۱۶۰ نفر و طی سه ماهه سال‌جاری ۵۴ نفر از زندانیان جرام غیرعمد در زنجان از زندان آزاد شدند.

وی اظهار داشت: در مجموع ۱۵ میلیارد تومان برای آزادی ۲۱۲ زندانی هزینه شده که از این میزان هفت میلیارد تومان را شاکیان گذشت کردند و ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با بهره چهار درصد و دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم وام بلاعوض اعطا شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: برای آزادسازی زندانیان، ستاد دیه کمک خوبی کرده است.

گلمحمدی تاکید کرد: از ۱۵میلیارد تومان نیز ۳۰۰ میلیون تومان از کمک‌های مردمی بوده است.

وی با اشاره به اینکه با کمک‌های مردم به زندانیان، گره اجتماعی باز می‌شود، یادآور شد: زندانیان جرایم غیرعمد به خاطر مسائلی چون نفقه، مهریه، چک و تصادف گرفتار زندان شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: نجات یک زندانی، نجات یک خانواده و شادی چندین خانواده است.

گلمحمدی افزود: با آزادی زندانیان از زندان جلوی بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی گرفته می‌شود.