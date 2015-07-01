دولت مصر پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، طرح قانون مبارزه با تروریسم که توسط دولت مصر تصویب شده است باید برای اجرایی شدن توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور نیز تأیید شود.

روز چهارشنبه بیش از ۷۰ شبه نظامی به طور همزمان به ایست های بازرسی در شمال سیناء حمله کردند. در همین رابطه ارتش مصر در بیانیه ای اعلام کرد ۱۰ سرباز این کشور و ۲۲ فرد مسلح در درگیری در شمال سینا کشته شدند. این در حالی است که برخی رسانه ها به نقل از منابع امنیتی مصر شمار کشته های ارتش و پلیس مصر را ۱۸ نفر و تلفات تروریست ها را ۳۸ نفر اعلام کرده اند.

منابع بیمارستانی در صحرای سینا نیز اعلام کردند که این حملات به کشته شدن ۶۴ نظامی مصری منجر شد. این منابع همچنین شمار قربانیان شبه نظامیان را ۱۵ کشته اعلام کردند.

گفتنی است بعد از تجولات میدانی دیروز در سینای مصر ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه، حالت آماده کامل اعلام کرد.