بدهي دولت به بانك مركزي 5/1 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر"، براساس آمارمنتشر شده از سوي بانك مركزي، ميزان بدهي دولت به اين بانك تا پايان آبان ماه كاهش يافته و با 1.5 درصد تنزل نسبت به مدت مشابه سال قبل به 125 هزار و896 ميليارد ريال رسيده است.

براساس اين گزارش، ميزان بدهي دولت به بانك مركزي تا پايان آبان ماه نسبت به اسفند 82، 6 درصد ونسبت به اسفند 83حدود 4.9 درصد كاهش يافته است.

درمدت مورد بررسي، ميزان بدهي هاي بانكها به بانك مركزي نيزكاهش قابل توجهي داشته وبا 20.5 درصد كاهش به 28 هزار و 43 ميليارد ريال رسيده است.

همچنين ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي نيز تا پايان آبان ماه نسبت به اسفند 82 بيش از49 درصد ونسبت به اسفند 83 حدود31 درصد كاهش يافته است.

اما بدهي دولت به بانكها طي اين مدت افزايش يافته به طوري كه با 3.8 درصد افزايش به 232 هزار و166 ميليارد ريال رسيده است.

بدهي دولت به نظام بانكي تا پايان آبان ماه نسبت به اسفند 82حدود 4 درصد ونسبت به آبان 82 نزديك 5 درصد رشد داشته است.

به گزارش "مهر" ، كاهش بدهي دولت موجب كاهش پايه پولي ودرنتيجه نرخ تورم مي شود و اين امر ازجمله سياست هاي موثر در راستاي كنترل نرخ تورم محسوب مي شود.