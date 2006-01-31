فقط 10 درصد كودكان استثنايي استان خراسان جنوبي در حال تحصيل هستند

حسين هاونگي ، مدير آموزش و پرورش استثنايي خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با مقايسه جمعيت دانش آموزان استثنايي تحت پوشش استان و ميانگين كشوري ، گفت: در حال حاضر فاصله زيادي بين اين دو وجود دارد ، لذا آموزش و پرورش استثنايي استان با پوشش 10 درصدي دانش آموزان استثنايي رسالت عظيمي را براي خدمت به اين عزيزان بر دوش دارد و به همين منظور در سال تحصيلي 85-84 حدود 40 درصد رشد جذب دانش آموز داشته و همچنين 45 درصد افزايش فضاي فيزيكي را در استان داشته ايم.

وي در ادامه تصريح كرد: بيش از 200 معلم متخصص به دانش آموزان استثنايي گروههاي كم توان ذهني ناشنوا و چند معلوليتي در مقاطع پيش دبستاني ، ابتدايي ، راهنمايي و مهارتهاي فني آموزش مي دهند كه عواملي چون كمبود نيروهاي انساني متخصص ، فضاهاي آموزشي و شبانه روزي ، تجهيزات توانبخشي، وجود ديدگاههاي منفي خانواده ها و پراكندگي جمعيت از عوامل كاهش ضريب پوشش تحصيل اين دانش آموزان است.

هاونگي اظهار داشت : 9 پايگاه سنجش دانش آموزان در استان وجود دارد كه در حال حاضر يك پايگاه ثابت استاني دانش آموزان بازمانده از طرح شناسايي را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

به گفته وي سرانه آموزشي دانش آموزان استثنايي 430 هزار ريال در سال است .

مدير آموزش و پرورش استثنايي خراسان جنوبي اضافه كرد: در حال حاضر 14 مركز مستقل و34 مركز ضميمه آموزش استثنايي در استان مشغول آموزش به اين دانش آموزان هستند و كيفيت آموزشي استان از سطح بالايي برخوردار است .