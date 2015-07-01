امروز هر شعری بر ضد ظلم مصداق شعر حکمت آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تبریک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه‌السلام، اثرگذاری کم‌نظیر شعر را زمینه‌ساز ایجاد مسئولیت‌های سنگین برای شاعر خواندند و با تأکید بر ضرورت دفاع صریح شعر شرافتمندانه از جبهه‌ی حق در مقابل جبهه‌ی باطل و سلطه‌ی دستگاه‌های تبلیغاتی آن در دنیا، خاطرنشان کردند: شعر انقلاب، شعری است که در همین جهت و در خدمت اهداف انقلاب یعنی عدالت، انسانیت، وحدت، رفعت ملی، پیشرفت همه‌جانبه‌ی کشور و انسان‌سازی باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به امکان استفاده دوسویه از ابزار مؤثر شعر در جهت «هدایت مخاطب» یا در مسیر «ساقط کردن او به سمت کج‌راهه»، افزودند: امروز با گسترش ابزارهای رسانه‌ای جدید، برخی دست‌ها در صدد هستند که با انحراف شعرِ جوانان از فضای لطیف و با احساس حماسی و انقلابی، شعر را در خدمت فرهنگ لجام‌گسیخته و به دور از هنجارهای انسانی و تحت تأثیر غرایز جنسی، نفع‌طلبی شخصی و ستایش ظلم قرار دهند.

رهبر انقلاب با تمجید از ایستادگی برخی شاعران جوان در برابر این فضای مسموم تأکید کردند: این ایستادگی نشانه‌ی همان مسئولیت‌شناسی است و امروز هر شعری که بر ضد ظلم و در راستای اهداف امت اسلامی از جمله درباره‌ی یمن، بحرین، لبنان، غزه و فلسطین، و سوریه گفته شود، مصداق شعر حکمت‌آمیز است.

ایشان در همین زمینه، دعوت به «بی‌طرفی شاعر در دعوای حق و باطل» را بی‌معنی خواندند و تأکید کردند: اگر شاعر و هنرمند نسبت به جنگ حق و باطل بی‌طرف باشد، در عمل استعداد و نعمت خدادادی خود را ضایع کرده و چنانچه در خدمت جبهه باطل قرار بگیرد، کار او خیانت و جنایت است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت، مظلومیت‌های فراوان ملت ایران را نمونه‌هایی مهم و تکان‌دهنده برای انعکاس به دنیا با زبان شعر برشمردند و گفتند: رسانه‌های دنیا که تحت سلطه‌ی آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها هستند و گاهی برای جان یک حیوان جنجال تبلیغاتی به‌راه می‌اندازند، در مقابل این جنایات و نظایر آن مانند بمباران این روزهای یمن و تهاجم سال‌های گذشته علیه غزه و لبنان سکوت وقیحانه می‌کنند.

رهبر انقلاب خطاب به شاعران این سؤال را مطرح کردند: یک انسان باشرف در مقابل چنین جبهه‌گیری و خباثتی چه باید بکند؟

ایشان، واکنش سریع شاعران جوان به حوادث و تحولات را اتفاقی بسیار خوب و باارزش دانستند و گفتند: امیدواریم شعر انقلاب که در واقع در خدمت اهداف و آرمان‌های انقلاب یعنی عدالت، انسانیت، وحدت، رفعت ملی، پیشرفت همه‌جانبه‌ی کشور و انسان‌سازی است روز‌به‌روز رتبه و رفعت بیشتری پیدا کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اظهار رضایت از پیشرفت‌های آشکار شعر کشور در دوره‌ی بعد از انقلاب اسلامی، ظرفیت شعر ایران را با توجه به سابقه‌ی درخشان و نقاط برجسته‌ی تاریخی آن فراتر از وضعیت کنونی خواندند و افزودند: دستگاه‌های مسئول از جمله دستگاه‌‌های دولتی، حوزه‌ی هنری و صداوسیما باید در این زمینه به وظایف خود عمل کنند.

رهبر انقلاب در ابتدای سخنان خود همگان را به بهره‌گیری از برکات رمضان و زدودن آلودگی از دل‌ها با تضرع به درگاه حضرت حق و تعمق در ادعیه‌ی وارده‌ی ماه مبارک رمضان فرا خواندند.

در ابتدای این دیدار بیش از ۲۰نفر از شاعران، اشعار خود را در حضور رهبر انقلاب اسلامی قرائت کردند.