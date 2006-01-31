  1. اقتصاد
بنابر اعلام مقامات گرجستاني:

گاز ايران به گرجستان رسيد

مقامات گرجستاني اعلام كردند واردات گاز از ايران از روز دوشنبه آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از پايگاه خبري آذرنيوز، شهر تفليس پايتخت گرجستان از روز گذشته گاز صادراتي ايران را از طريق خط لوله عبوري از كشور آذربايجان دريافت كرده است.

بر اساس اين گزارش، به گفته سخنگوي شركت گاز آذربايجان گاز صادراتي ايران به گرجستان از طريق خط لوله آستارا-قاضي محمد- گزك منتقل خواهد شد.

اين گزارش حاكي است، قرار است گاز ايران به مدت 15 روز و از طريق خاك آذربايجان روانه گرجستان شود و كشور گرجستان مسوول پرداخت حق ترانزيت گاز عبوري خواهد بود.

اين گزارش مي افزايد، به گفته مقامات گرجستاني اين كشور هم اكنون با 4 ميليون متر مكعب كمبود گاز مواجه است كه توسط ايران و آذربايجان تامين خواهد شد.

