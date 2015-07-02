مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره داستان کوتاه رضوی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیما رجبی صبح پنجشنبه درجمع خبرنگاران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، اظهار داشت: با توجه به استقبال و درخواست علاقه مندان به شرکت در یازدهمین جشنواره ملی داستان رضوی (کبوتر حرم) مهلت ارسال اثر به این جشنواره تا ۱۰ مرداد ماه سالجاری تمدید شد.

وی با بیان اینکه یازدهمین جشنواره ملی داستان رضوی کبوتر حرم از سری برنامه های سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) به مناسبت میلاد با سعادت هشتمین امام مهربان، عالم آل محمّد (ص) حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) و همزمان با دهه کرامت، با رویکردی جدید برگزار می شود افزود: استان سمنان ۲۹ مرداد سالجاری میزبان این جشنواره خواهد بود.

معاون امور فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ادامه داد: موضوعات و خلق داستان با محورهای علمی و سیره عملی امام رضا (ع)، روایت های تاریخی مرتبط با ایشان، مناظرات حضرت، روایات و احادیث مرتبط با ایشان، تأثیر فرهنگ رضوی در زندگی مردم، ارتباط معنوی با امام رضا (ع)، سبک زندگی امام رضا (ع)، اقتصاد و معیشت از دیدگاه امام رضا (ع)، خاندان امام رضا (ع) و اصحاب و یاران ایشان و ... است.

رجبی با اشاره به اینکه جشنواره ملی داستان رضوی کبوتر حرم در سه بخش داستان بلند، داستان کوتاه، داستان کوتاه کوتاه برگزار می شود اظهار داشت: این جشنواره در سه گروه سنی نوجوان (۱۲ تا ۱۸ سال)، جوان (۱۸ تا ۳۰ سال) و بزرگسال (۳۰ سال به بالا) برگزار خواهد شد

وی ادامه داد: علاقه مندان به شرکت در جشنواره ملی داستان رضوی می توانند برای اطلاع از فراخوان به پایگاه اینترنتی این جشنواره به نشانی semnan.shamstoos.ir مراجعه کنند یا با شماره ۳۳۳۴۰۸۵۱-۰۲۳ تماس بگیرند.

معاون امور فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصوم به ویژه امام رضا (ع)، شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی، مرتبط با فرهنگ رضوی و کمک به تولید و انتشار گسترده این آثار را از مهمترین اهداف این جشنواره ذکر کرد.

رجبی تصریح کرد: کلیه حقوق معنوی آثار در اختیار دبیرخانه جشنواره بوده و آثار برگزیده در سایر جشنواره ها و دوره های قبلی این جشنواره داوری نخواهد شد.

وی در خاتمه با بیان اینکه مالکیت اثر باید متعلق به شرکت کننده باشد اضافه کرد: هر شرکت کننده در هر بخش می تواند حداکثر پنج اثر ارسال کند.