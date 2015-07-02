حامی تلاشهای ضد تروریستی هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، محمد المنصف المرزوقی رئیس جمهوری سابق تونس پس از مشارکت در کاروان آزادی 3 و بازگشت به فرودگاه کارتاژ تونس گفت: از کاروان آزادی 4 برای شکستن محاصره غزه حمایت می کنم تا شعله روشن شده، پابرجا بماند.

وی افزود: من به نام تونسی ها به عنوان دوستدار غزه و فلسطین در کاروان آزاد 3 مشارکت کردم و این مشارکت فقط جنبه انسانی داشت.ما برای ارزش ها و نه منافع سیاسی مبارزه می کنیم.من حامی ملت مظلوم فلسطین هستم و در حمایت از گروهی در قبال گروه دیگر این کار را نکرده ام.

المرزوقی درباره اینکه هنگام بازداشت از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی گذرگاه فرانسوی داشته است بیان کرد: من هرگز در طول عمرم غیر از گذرنامه تونسی نداشته ام.

درباره اوضاع تونس افزود: ما باید به صورت واحد با تروریسم مبارزه کنیم زیرا تروریسم دشمن کشور است.من از اقدامات دولت تونس در مقابله با این آفت خطرناک حمایت می کنم.