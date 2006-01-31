لاريجاني: محور مذاكرات ايران و عمان بر محور مسايل منطقه اي و هسته اي بود / بن علوي: از تلاش ايران براي رسيدن به فناوري صلح آميز هسته اي حمايت مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني در حاشيه ديدار با يوسف بن علوي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا مبناي مذاكراتش صرفا مسئله هسته اي بوده است گفت: اين ديدار بر اساس روابط خوب و گسترده بين دو كشور صورت گرفته و خوشبختانه در سالهاي گذشته روابط دو كشور حسنه و دوستانه بوده است.

وي با بيان اينكه حضور وزير خارجه عمان در ايران سطح روابط را بالا خواهد برد توضيح داد در اين ديدار راجع به مسائل منطقه اي، دو جانبه و ضمنا مسائل هسته اي بحث هايي صورت گرفت.

يوسف بن علوي نيز در جمع خبرنگاران گفتگوهايش با لاريجاني را مثبت خواند و گفت: ما در اين گفتگوها در خصوص مسائل هسته اي به اين نتيجه رسيديم كه ايران به دنبال توليد سلاح هسته اي نيست بلكه آنچه ايران به دنبال آن است و خواست ما نيز هست رسيدن به فناوري صلح آميز هسته اي است.

وي افزود: معتقديم شرايط كنوني ايجاب مي كند گفتگوي ايران با همه كشورها به ويژه كشورهاي غربي افزايش يابد.

بن علوي با بيان اينكه عمان استفاده از تكنولوژي صلح آميز هسته اي در چارچوب ان پي تي را حق ايران مي داند، در خصوص اظهارات اخير شيراك مبني بر حق فرانسه در استفاده از سلاح اتمي گفت: اين اظهارات تبليغات رسانه اي است.

وي افزود: آنچه در مذاكرات به آن رسيديم اين است كه ايران به دنبال صلح و آرامش در منطقه است و معتقد است خاورميانه بايد عاري از سلاح كشتار جمعي باشد.

وزير امور خارجه عمان در خصوص دستاوردهاي سفرش به ايران گفت: در ديدارهايي كه در تهران داشتم موضوع روابط دوجانبه و تشكيل و فعال شدن كميته هاي مشترك مورد بررسي قرار گرفت.

وي در خاتمه با ابراز خرسندي از مواضع جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسائل منطقه اي در پايان تاكيد كرد: در گفت وگوها ديدم كه نگاه ايران به مسائل هسته اي كشور مثبت است.