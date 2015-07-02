نرخ بانکی دلار به ۲۹۴۰ تومان صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز پنج شنبه اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی دلار با روندی افزایشی نسبت به دیروز ۲۹.۴۰۰ ریال، پوند انگلیس با روندی کاهشی ۴۵.۹۰۷ ریال و یورو هم با روندی کاهشی ۳۲.۵۶۱ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۳۱,۰۷۳ ریال، کرون سوئد ۳,۵۱۴ ریال، کرون نروژ ۳,۷۱۱ ریال، کرون دانمارک ۴,۳۶۵ ریال، روپیه هند ۴۶۳ریال، درهم امارات متحده عربی ۸.۰۰۵ ریال، دینار کویت ۹۷,۱۳۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۸۸۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۸۳۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۷۹۳ ریال، ریال عمان ۷۶,۳۷۴ریال، دلار کانادا ۲۳,۳۶۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۰۰ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۹۲۰ ریال، روبل روسیه ۵۲۸ ریال، ریال قطر ۸,۰۷۴ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۵۱۴ ریال و لیر سوریه ۱۵۶ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ دلار استرالیا ۲۲,۴۹۷ ریال، ریال سعودی ۷,۸۴۰ ریال، دینار بحرین ۷۷,۹۸۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۷۵۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۸۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۸۸۵ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۲۲۶ ریال، دینار لیبی ۲۱,۳۸۱ ریال، یوان چین ۴,۷۴۰ ریال، یکصد بات تایلند ۸۷,۰۵۷ ریال، رینگیت مالزی ۷,۸۰۱ ریال، یکهزار وون کره جنوبی ۲۶,۲۱۳ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۵,۷۸۷ریال، افغانی افغانستان ۴۸۹ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۰۰۲ ریال، یکهزار روبل بلاروس ۱,۹۱۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴,۶۹۷ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۶۳۱ ریال تعیین است.