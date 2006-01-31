فقه داراي پويايي و توانايي لازم در توليد نظريات جديد فقهي است // پيشرفت هاي علمي و تكنيكي با اخلاق و فقه در ارتباط است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "غلامحسين الهام" صبح امروز در آيين گراميداشت هزارمين پيوند كليه در بيمارستان سينا كه از سوي دانشگاه علوم پزشكي تهران برپا شده بود، افزود: ممكن است پيشرفت هاي پزشكي به صنعت هاي جديدي دست يابد و مجاز هستيم كه در عرصه هاي علمي به انسان وارد شويم اما اين عرصه بايد با اخلاق تناسب داشته باشند.

وي ضمن گراميداشت سالروز ورود تاريخي حضرت امام (ره) به كشور، امام خميني (ره) را مرد بزرگي توصيف كرد كه توانست ايرانيان را از قيد و بند اسارت رها كند و راه نجات و رستگاري را پيش روي مردم ايران گذارد.

سخنگوي دولت تأكيد كرد: ما اكنون در اين زمانه مديون آن پيام آسماني هستيم و همين نشست هم از بركات حضور امام است و توانسته ايم اعتماد به نفس پيدا كرده و خود را يافته ايم .

وي اين اعتماد به نفس را موجب خودباوري مردم و يك تحول بزرگ دانست و افزود: شعار دولت آقاي احمدي نژاد نيز "مي شود و مي توانيم" بازگشت به همان اعتماد به نفس انقلاب است همانطور كه بحث انرژي هسته اي نيز بازگشت به اعتماد به نفس علمي كشور است.

"الهام" توانمندي علمي ايرانيان را امري ذاتي برشمرد كه دولت نيز آن را تقويت مي كند.

وي با تشكر از همه پزشكان و دست اندركاران رشد و اعتلاي پزشكي در كشور تأكيد كرد: اين مسير بايد رو به تعالي و ترقي برود.

سخنگوي دولت با اشاره به آغاز ماه محرم الحرام كه ماه ايثار، عشق و زيبايي به هم نوع است، اظهار داشت: حسين (ع) مظهر حب و دوستي است و بايد از همه كساني كه در از درس هاي محرم استفاده كرده اند و در پيوند اعضا از عضو عزيزترين افراد خانواده خود مي گذرند بايد سپاسگذاري كرد.

وي اظهار داشت: در عرصه پيوند كليه و به طور كلي پيوند اعضا بحث هاي حقوقي، فقهي و طبي وجود دارد و پيشرفت هاي علمي و تكنيكي موضوعي است كه با اخلاق و فقه در ارتباط است.

"الهام" با اشاره به نخستين فتواي پيوند كليه كه توسط امام خميني (ره) در سال 1358 صادر شد خاطرنشان كرد: پيوند اعضا پس از انقلاب اسلامي ايران روند خوبي را طي كرده و فتواي امام خميني (ره) در سال 1358 راه را باز كرد.

وي فقه را داراي پويايي و توانايي لازم در توليد نظريات جديد فقهي دانست و افزود: فقه ما مي تواند پاسخگوي نياز عصر خود باشد كه اين امر دستاورد ارزشمندي است كه بايد آن را حفظ كرده و دچار افراط و تفريط نشد.

سخنگوي دولت تأكيد كرد: عرصه تشخيص موضوع اصلي طب است و با امر حقوقي نبايد اشتباه شود. در مرگ مغزي مسئوليت اين تشخيص را بر عهده پزشكان گذاشته است. اگر مرگ مغزي، مرگ باشد تجويز و اهداي اعضاي آن به فرد زنده نيز بلامانع است. در فقه ممكن است حيات يك انسان بر سلامت وي ترجيح داشته باشد و توهين به جسد مرده و متوفي و مثله كردن آن نيز جرم باشد همانطور كه بدن فرد زنده را نيز نمي توان مثله كرد و به آن آسيب زد. مثله كردن در فرد مرده و زنده در حكم اوليه جرم محسوب مي شود اما در حكم ثانويه اين ضرورت پس از تشخيص بوسيله پزشكان، حكم اين است كه مي توان براي عمل پيوند اين كار را انجام داد.

وي اظهار داشت: نظام حقوقي اين مسئله را حل كرده و حكم داده كه هر عمل جراحي مشروع مجاز است و جرم نبوده و ايجاد جرح محسوب نمي شود. البته در اين ميان رضايت خود فرد، اولياي دم و ولي قانوني نيز امر مهمي است كه يك مبنا است و بايد به طريق صحيحي باشد. رضايت آزاد و نه تحت اضطرار بايد در اعمال پيوند مورد توجه باشد.

سخنگوي دولت اعمال جراحي مشروع را اعمال مبتني بر مباني فقهي و شرعي دانست و گفت: اگر پزشك براي مسايل طبي فتاوي معتبر داشته باشد نيازي به قانون ندارد. قانون البته بسيار خوب است و به يكدست شدن مسائل كمك مي كند لذا ممكن است در قانون گذاري موضوعات چالش برانگيز ايجاد شود و نيازي نيست طب را به چالش هاي قانونگذاري وارد كرد.

وي قانون مرگ مغزي را داراي ابهاماتي دانست و تأكيد كرد : بر اساس فتاوي مي توان به خوبي عمل كرد و پزشكان مي توانند دقيق عمل كنند.

"الهام" تصريح كرد: وجود بانك اعضا نبايد موجب استفاده تجاري شود و ما نگرانيم كه افرادي براي كسب درآمد كليه خود را بفروشند و نبايد بگذاريم كه اين فرهنگ ترويج شود. زيرا همانطور كه گفتيم اهداي كليه يك هديه است. البته حكومت مسئول مبارزه با فقر است اما اين موضوعي است همه آحاد جامعه بايد به آن توجه كنند.

وي خاطرنشان كرد: نبايد تصور شود حال كه پيوند كليه آسان شده است به بهداشت جامعه بي توجهي كرد. سلامت جامعه تقدم دارد و بهداشت از امور مقدم برنامه هاي دولت است. پيشرفت هاي اين عرصه ها نبايد ما را دچار غرور كند.

"الهام" با ابراز تأسف از آمار بالاي مرگ هاي مغزي ناشي از تصادفات اظهار داشت: با اينكه مي توان از اين اجساد براي اهداي عضو استفاده كرد اما بايد براي جلوگيري از اين حوادث تدابير ويژه اي انديشيد. با توجه به تخصص رئيس جمهور حساسيت ويژه اي نسبت به اين موضوع وجود دارد.

وي تأمين مسائل مالي پزشكان، اعضاي هيات علمي و كادر پرستاري را نكته مهمي ذكر كرد و يادآور شد: وزير بهداشت نيز به طور جدي پيگير و مدافع منافع اين قشر جامعه است.

سخنگوي دولت از اختصاص اعتبار ويژه براي بيماران خاص در بودجه امسال خبر داد و گفت: متمم بودجه نيز ممكن است تمامي نياز بخش بهداشت و درمان را پاسخ ندهد اما پس از تصويب كمي از بار مشكلات مي كاهد.

وي پيشرفت در عرصه بهداشت و درمان از دستاوردهاي مقدس انقلاب اسلامي دانست.

بزرگداشت هزارمين پيوند كليه در بيمارستان سينا صبح امروز در تالار شهيد شباني اين بيمارستان از سوي دانشگاه علوم پزشكي تهران و با حضور سخنگوي دولت، معاون سلامت وزارت بهداشت، آيت الله توسلي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران و جمعي از اساتيد، كادر درماني و بيماران و خانواده هاي اهداء كننده كليه برگزار شد.