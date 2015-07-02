سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای استان، اظهار کرد: ترافیک در محور کرج - قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری تا محدوده امام زاده طاهر (ع) به علت تعویض گاردریل و نصب نیوجرسی ترافیک سنگین است.

اکبری در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی محور کرج - چالوس، گفت: در این محور مسیر باز است و مشکل ترافیکی وجود ندارد.

این مسئول در ادامه با اعلام یکطرفه بودن محور کرج - چالوس، افزود: فردا جمعه ۱۲ تیرماه محور کرج - چالوس از سمت جنوب به شمال از ساعت ۱۶ بعد از ظهر تا ساعت ۲ بامداد شنبه ۱۳ تیرماه یکطرفه می شود.

رییس پلیس راه البرز یکطرفه بودن مسیر کرج - چالوس را از ابتدای میدان امیر کبیر در کرج تا پایان حوزه استحفاظی استان یعنی تونل کندوان اعلام کرد.

وی در پایان از همه رانندگان خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند.