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۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

رییس پلیس راه البرز:

ترافیک محور کرج-قزوین سنگین است/جاده چالوس فردا یکطرفه می‌شود

ترافیک محور کرج-قزوین سنگین است/جاده چالوس فردا یکطرفه می‌شود

کرج - رییس پلیس راه البرز با اشاره به اینکه در محدوده پایانه شهید کلانتری عملیات تعویض گاردریل انجام می شود، گفت: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری سنگین است.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای استان، اظهار کرد: ترافیک در محور کرج - قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری تا محدوده امام زاده طاهر (ع) به علت تعویض گاردریل و نصب نیوجرسی ترافیک سنگین است.

اکبری در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی محور کرج - چالوس، گفت: در این محور مسیر باز است و مشکل ترافیکی وجود ندارد.

این مسئول در ادامه با اعلام یکطرفه بودن محور کرج - چالوس، افزود: فردا جمعه ۱۲ تیرماه محور کرج - چالوس از سمت جنوب به شمال از ساعت ۱۶ بعد از ظهر تا ساعت ۲ بامداد شنبه ۱۳ تیرماه یکطرفه می شود.

رییس پلیس راه البرز یکطرفه بودن مسیر کرج - چالوس را از ابتدای میدان امیر کبیر در کرج تا پایان حوزه استحفاظی استان یعنی تونل کندوان اعلام کرد.

وی در پایان از همه رانندگان خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند.

کد مطلب 2849697

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