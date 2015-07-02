۷ درصد جامعه هدف کمیته امداد زنجان در خانه استیجاری زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه هفت درصد جمعیت جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) در خانه استیجاری زندگی می‌کنند، افزود: در این راستا هزار و ۵۵۷ نفر از این افراد فاقد مسکن هستند.

وی اظهار داشت: از اول اجرای طرح مقاوم‌سازی مسکن روستایی تاکنون سه هزار و ۸۹۳ واحد مسکن روستایی مددجویان کمیته امداد استان زنجان مقاوم‌سازی و مرمت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، گفت: استان زنجان در بحث مسکن مدد جویان کمیته امداد وضعیت خوبی نسبت به کشور دارد.

ولیزاده تصریح کرد: هزار و ۵۵۰ واحد مسکونی جامعه هدف کمیته امداد استان زنجان نیز نیازمند مرمت، بهسازی و مقاوم‌سازی است.

وی از واگذاری ۱۲ واحد مسکونی با همکاری موسسه خیریه مهدی موعود (عج) برای خانواده ایتام طی ماه مبارک رمضان در زنجان خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، گفت: دو هزار و ۷۸۱ دختر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان زنجان از ازدواج و ۸۵ نفر هم از تحصیل بازمانده‌اند.